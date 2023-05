Unai Emery sur le sauvetage d’Aston Villa, qualification européenne

Unai Emery entre dans la pièce à l’intérieur du terrain d’entraînement de Bodymoor Heath et s’approche de l’écran de l’ordinateur pour notre appel Zoom. Vêtu de sa tenue d’entraînement avec des cheveux noirs lisses, le manager d’Aston Villa a l’air détendu. C’est un jour de congé en Angleterre, il est donc pardonnable d’excuser son attitude calme, un contraste avec son personnage énergique de ligne de touche. Mais là encore, c’est ainsi qu’on perçoit presque toujours le joueur de 51 ans avant et après les matchs. Tranquille, concentré.

Cette concentration est le résultat d’une courbe d’apprentissage et d’une chance de rachat. Le retour d’Emery en Premier League anglaise n’est pas seulement un défi professionnel, c’est aussi un défi personnel. C’est l’occasion pour lui de corriger les erreurs de son premier entraînement en championnat lorsqu’il a signé avec Arsenal en 2018, en prenant la relève du légendaire manager du club Arsene Wenger, un homme qui a incarné le club du nord de Londres pendant 22 ans.

Emery était prêt à relever le défi, mais plusieurs facteurs n’ont pas joué en sa faveur. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas commis d’erreurs. La suppression du capitanat de Granit Xhaka au profit de Pierre-Emerick Aubameyang, la gestion d’une relation glaciale avec Mesut Ozil et les problèmes de communication dus aux barrières linguistiques étaient toutes des situations difficiles. Au final, le timing n’était pas le bon. C’était un club en transition, cherchant à trouver un successeur à son auteur français, et Emery n’était pas le seul à le faire à ce moment-là.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et le deuxième passage d’Emery en Premier League a fait passer Villa d’une bataille de relégation à se battre pour avoir une chance de jouer au football européen la saison prochaine. Lorsque sa nomination a été annoncée après le départ de Steven Gerrard en octobre dernier, le club était sorti de la zone de relégation uniquement en raison de buts marqués. Maintenant, en l’espace de six mois, Villa occupe la huitième place (54 points) avec trois matches à jouer.

Au cours de notre conversation, l’obsession d’Emery pour les histoires personnelles et la façon dont les fans de football sont connectés au jeu sont mises en évidence, notamment en raison de la relation de sa famille avec le jeu.

« Je viens d’une famille de footballeurs traditionnels. De la Real Union d’Irun, dans le nord de l’Espagne », explique Emery, qui est également propriétaire de l’Union, qui évolue dans le troisième niveau du football espagnol. « Ils sont l’un des membres fondateurs de LaLiga. Mon grand-père était gardien de but. Vainqueur de la coupe. Mon père a également suivi cette tradition footballistique. »

Emery a été entraîneur en Espagne, en Russie et en France avant de rejoindre la Premier League. Le premier chapitre du football anglais a servi de leçon, après quoi il a remporté un quatrième titre record en Ligue Europa et a atteint une demi-finale en Ligue des champions avec Villarreal. Cette fois-ci avec Villa, il sent qu’il ne connaît pas seulement mieux la ligue, il connaît aussi la culture.

L’arrivée d’Unai Emery à Aston Villa a propulsé le club de la zone de relégation à la lutte pour une place européenne dans le tableau de la Premier League. (Photo de Marc Atkins/Getty Images)

« L’Angleterre, c’est l’Angleterre. Chaque club a sa base de fans et la base de fans est fidèle à son club et ils vont voir leur équipe tous les dimanches de la même manière qu’une personne religieuse va à la messe. Ils dépendent de leur équipe et ils aiment leur équipe . Chaque match a une atmosphère incroyable », a déclaré Emery.

Qu’en est-il de la cuisine anglaise et de la météo ? « Si nous voulons plus de soleil, nous devons aller en Espagne. Si nous voulons une paella, nous allons à Valence. Si nous voulons un bon entrecôte, nous allons à San Sebastían », dit-il en souriant.

« Parlez-moi de vous », intervient Emery. « Tu es péruvien mais immigré en Angleterre et maintenant new-yorkais ? Comment est-ce arrivé ? Tu es péruvien mais tu t’appelles basque, oui ? » Éche signifie « maison » et Garay signifie « haut » ou « colline ». Alors maison sur une colline ? Une maison haute ? Comprenons cela. »

Dix minutes s’écoulent avant que je ne remette l’accent sur lui, mais cela montre qu’Emery s’intéresse non seulement au football, mais aussi à ceux qui l’entourent.

L’incroyable résurgence d’Aston Villa sous Emery a été l’une des principales réussites de cette saison. Il y a eu une brèche dans la course, cependant, car la défaite de Villa en derby contre les Wolves le week-end dernier a rendu le chemin du club pour l’Europe légèrement plus raide. Et avec la poussée de Liverpool et Brighton occupant la septième place (55 points) avec deux matches en moins, la bataille pour le football européen la saison prochaine s’intensifie. Villa accueillera Brighton le dernier jour de la saison, et après la défaite 5-1 des Seagulls contre Everton, le rêve européen d’Emery a été ravivé. Ensuite, ils affronteront Tottenham Hotspur, une autre équipe en lice pour une place européenne.

« Le résultat est décevant mais, dans l’ensemble, nous devons être excités, et la position dans laquelle nous nous trouvons, nous n’aurions pas pu en rêver il y a trois mois. » dit Émeri samedi après la défaite contre les Wolves. « Nous devons jouer trois matches mais le prochain match contre Tottenham est notre finale. » Europe ou pas, la trajectoire ascendante a été remarquable compte tenu du court mandat d’Emery.

Villa a enfin une identité, un plan et un projet, qui est porté par l’ambitieuse copropriété de Wes Edens et Nassef Sawiris. Le projet – qui comprend également des plans ambitieux pour une académie innovante du centre-ville, une équipe féminine qui continue de croître et un système de développement des jeunes réussi – est soutenu par l’arrivée annoncée de Mateu Alemany, directeur du football de Barcelone et quelqu’un qu’Emery connaît bien. .

« Mateu Alemany est une personne avec des expériences, il a travaillé à un haut niveau et, s’il vient ici, parce que c’est une possibilité, ce sera une très bonne opportunité de créer une structure avec lui », il a dit vendredi dernier.

Depuis l’arrivée d’Emery, son impact s’est fait sentir de haut en bas au club alors qu’il instillait une obsession pour les détails et le développement. « C’est peut-être un jour de congé, mais pas pour Unai », explique Damia Vidagany, bras droit et assistante d’Emery.

C’est le lendemain de la défaite 1-0 contre Manchester United – mettant fin à la séquence de 10 matchs sans défaite de Villa – et lui et son équipe sont occupés au travail, se préparant pour le prochain match et au-delà. « Comme la plupart des jours, c’est une arrivée à 7 heures du matin au terrain d’entraînement et un départ à 21 heures », confirme Vidagany, qui a rejoint Emery afin de l’aider à faciliter son mandat à Villa.

« Je n’ai jamais côtoyé un entraîneur – ou un staff – qui a uniquement le travail de quelqu’un sur l’amélioration individuelle », a déclaré Tyrone Mings lors d’une podcast. Le défenseur, aux côtés d’autres joueurs notables, a connu une énorme augmentation de la qualité. « Je ne suis même pas sûr qu’il dorme », a déclaré Ashley Young dans une interview avec Sky Sports. « Les petits petits détails [in his work] nous ont aidés et propulsés plus haut dans la ligue. »

L’influence d’Emery sur les joueurs sur et en dehors du terrain est le résultat de son approche axée sur les détails et de ses connaissances tactiques. (Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images)

Ce qui est le plus remarquable, c’est qu’Emery a accompli tout cela avec pratiquement la même équipe que Gerrard lorsqu’il était entraîneur. En fait, pour la grande majorité de la course récente, l’équipe actuelle a été privée de joueurs clés tels que Boubacar Kamara, Leon Bailey, Philippe Coutinho, un Diego Carlos en convalescence et Matty Cash. L’arrière latéral espagnol Alex Moreno et le jeune Colombien Jhon Jader Duran ont été les seuls nouveaux arrivants, tandis que Bertrand Traoré et le jeune gardien finlandais Viljami Sinisalo sont revenus de prêt en janvier.

De plus, la Coupe du monde 2022 a fait manquer l’entraînement des joueurs internationaux au cours des premières étapes, le gardien de but et vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine Emiliano Martinez en étant un parfait exemple.

Devrions-nous être surpris du « rebond du nouveau manager » de Villa ? Justin Hawthorne de UTV Podcast le pense. « Je pense que même Unai Emery, apparemment imperturbable, pourrait être un peu surpris de voir à quel point tout s’est bien passé jusqu’à présent, beaucoup de crédit doit également revenir aux joueurs qui ont adhéré au message que le manager a acheté avec lui, » dit Hawthorne.

Le projet de Villa est en avance sur le calendrier, et même sans l’Europe la saison prochaine, les graines ont été plantées. Jamais depuis l’époque de l’ancien manager Martin O’Neill de 2006 à 2010, lorsque le club a remporté trois sixièmes places consécutives, il n’y a jamais eu un tel optimisme. Pour Emery, cependant, il s’agit de rester concentré sur l’objectif à atteindre.

« En tant que manager, je pense toujours comme ça : ‘Mieux vaut commencer les choses maintenant que demain' », déclare Emery. « Quand j’étais à Almería, maintenant c’est en Liga, mais à l’époque c’était en deuxième division, le président du club m’a dit: ‘Unai. Signons un contrat de deux ans et l’objectif sera d’obtenir une promotion dans le deuxième année.’ Alors j’ai dit : ‘Eh bien, si on peut le faire la première année, c’est encore mieux !’ Alors nous l’avons fait.

« Quand je suis arrivé à Aston Villa, nous étions en forme de relégation, donc le premier objectif était de s’en sortir. Une fois que c’est atteint, eh bien maintenant vous avez plus d’objectifs. Visons maintenant le top 10. Une fois que c’est atteint, allons maintenant viser à être en Europe, donc nous y sommes. En fin de compte, nous sommes toujours en train de construire. Alors suis-je surpris ? Je pourrais dire oui, je pourrais dire non, mais à la fin, je vise à être prêt avant tout, s’adapter à chaque match et gagner chaque match. »

Avec trois matchs à jouer dans la saison, Aston Villa envisage de jouer en Ligue Europa ou en Europa Conference League la saison prochaine, ce qui est impensable en octobre. Emery a les yeux rivés sur un objectif plus ambitieux. « Je veux construire une équipe d’Aston Villa qui joue en Ligue des champions », dit-il.

Pour constituer cette équipe de Ligue des champions, Villa aura besoin de renforts. Des cibles signalées telles que la Juventus et la star serbe Dusan Vlahovic et Ferran Torres de Barcelone montrent l’ambition du club sur le marché. Mais il est tout aussi important pour Emery que les nouveaux joueurs s’appuient sur les bases établies par les joueurs actuels.

« [The aim is] pour que nous puissions tous marquer et être une équipe qui n’encaisse pas beaucoup de buts », déclare Emery. « Alors évidemment, c’est avec notre gardien Emiliano Martinez, mais même nos attaquants doivent bien défendre. Donc, quand nous cherchons à construire une équipe – en plus d’avoir de grands footballeurs comme Ollie Watkins ou Emiliano Buendia, ou Martinez dans les buts – cela a logiquement du sens lorsqu’une équipe a un mécanisme où tout le monde contribue, c’est ainsi que nous devenons plus forts. »

Ollie Watkins est l’un des joueurs d’Aston Villa qui a montré une solide forme sous Emery. Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Mais ce n’est que le début, et en plus de travailler sans possession du ballon, Emery veut que Villa ait une personnalité avec le ballon. Il veut la propriété, en particulier dans le dernier tiers.

« Le plus gros obstacle pour moi continue, qui est de créer une équipe dominante avec le ballon », a déclaré Emery. « Jouer avec une idée et un style de jeu contrôlé avec un positionnement intelligent et une capacité à avoir le ballon plus long que l’adversaire. »

Parallèlement à l’attention portée aux détails en ce qui concerne son équipe, Emery s’efforce de favoriser une connexion avec les fans de Villa, une caractéristique distinctive de son passage au club jusqu’à présent. « Emery a vraiment essayé de se connecter avec les fans via ses propres comptes de médias sociaux et des interviews d’après-match, où il avait parlé de ses expériences positives de travail à Villa et de ses ambitions pour le club. J’ai eu de nombreuses conversations sur Emery avec d’autres fans de Villa et c’est le plus universellement positif dont je me souvienne, les fans étant sur l’endroit où Villa pourrait aller en Premier League depuis longtemps », a déclaré le supporter Frankie Maguire.

Lors de ses conférences de presse d’après-match, avant de répondre à une question, Emery remercie les fans – peu importe si le match est à domicile ou à l’extérieur – d’avoir assisté au match et reconnaît leur présence et leur soutien.

« Les supporters sont au cœur de l’insigne. Ce sont eux qui sont, ont été et seront », remarque Emery, touchant l’insigne Aston Villa sur son haut d’entraînement. « Ceux qui sont des professionnels de l’industrie, nous sommes ici à cause de circonstances différentes, donc j’ai toujours ce respect pour les supporters parce que je leur suis redevable. Je suis ici grâce à eux. Donc le travail que je fais, je sais que c’est pour J’ai été dans de nombreux clubs et je l’ai fortement ressenti. Le vrai propriétaire du club a toujours été les supporters. »

Le dévouement d’Emery au jeu, son obsession du détail et son désir de s’améliorer ne sont peut-être pas uniques dans un jeu plein de cerveaux comme Pep Guardiola de Manchester City et Jurgen Klopp de Liverpool, mais ce qui rend Emery spécial, c’est son empathie pour tous ceux qui sont dans et autour du jeu. .

« Le football tournera toujours en rond [Emery imitates going round and round] où les supporters sont la partie la plus importante et puis il y a le reste d’entre nous. J’aime toujours me rappeler cela parce que même si je n’ai pas cette relation directe avec eux – évidemment au stade, mais pas dans la vie de tous les jours ou en face à face – je sais qu’ils sont là, ils sont le cœur et je suis aussi dans ce cœur. »