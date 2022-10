Unai Emery: l’entraîneur-chef d’Aston Villa dit que l’opportunité était trop belle pour être refusée | Nouvelles du football

Unai Emery insiste sur le fait que l’opportunité de devenir le nouvel entraîneur-chef d’Aston Villa était trop belle pour être refusée.

L’ancien patron d’Arsenal commencera officiellement à travailler à Villa Park le 1er novembre, une fois qu’il aura finalisé un permis de travail, après avoir accepté de quitter Villarreal.

Il avait passé deux ans avec le Yellow Submarine, remportant la Ligue Europa en 2021, mais ne pouvait laisser passer l’opportunité de succéder à Steven Gerrard à Villa.

Début difficile pour Emery ? Manchester United (H) – 6 novembre, Premier League

– 6 novembre, Premier League Manchester United (A) – 10 novembre, Carabao Cup, en direct sur Sky Sports

– 10 novembre, Carabao Cup, en direct sur Sky Sports Brighton (A) – 13 novembre, Premier League, en direct sur Sky Sports

Il a déclaré lors d’une dernière conférence de presse en Espagne: “Ici, j’ai de nouveau ressenti quelque chose de cœur, mais la profession est en moi.

“Celui-ci, j’ai considéré que je devais le prendre, comme un défi sportif, comme un projet différent.

“C’est une décision personnelle et professionnelle. J’ai quitté la maison à 24 ans et je me suis ouvert au monde professionnel du football avec toutes les conséquences.”

Emery rejoint Villa avec le club 15e de Premier League après avoir limogé Gerrard la semaine dernière.

Le gardien Aaron Danks a guidé l’équipe vers une victoire 4-0 contre Brentford dimanche et devrait être à nouveau en charge pour le voyage de samedi à Newcastle.

Emery a rejeté un déménagement à St James ‘Park l’année dernière car il voulait poursuivre le parcours de Villarreal en Ligue des champions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Howe réfléchit à l’obtention du poste d’entraîneur-chef de Newcastle, affirmant qu’il s’était résigné à ne pas obtenir le poste après avoir entendu qu’Unai Emery avait été envisagé



Avant de rejoindre la Premier League, Emery a remporté un titre de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, ainsi que deux Coupes de France et deux Coupes de la Ligue française. Il a également remporté trois Ligues Europa avec Séville qui, combinées à la quatrième qu’il a remportée avec Villarreal, font de lui le manager le plus titré de l’histoire de la compétition.

La sortie de Gerrard est survenue 11 mois après son déménagement à Villa Park des Rangers, où il a mené l’équipe à son premier titre de champion d’Écosse en 10 ans.

Mais l’ancien capitaine anglais n’a pas été en mesure de reproduire ce succès au sud de la frontière, remportant seulement 13 de ses 40 matches en charge avant d’être limogé immédiatement après la défaite 3-0 de Villa à Fulham jeudi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Aston Villa et Brentford



Carra: Emery fantastique pour Villa, c’est un super entraîneur

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher a déclaré avant la nomination d’Unai Emery qu’il serait une excellente nomination par Aston Villa



Jamie Carragher s’exprimant sur Monday Night Football peu de temps avant la nomination d’Emery:

“Je pense que ce serait une nomination fantastique. Je suis un grand fan d’Unai Emery. Il a eu beaucoup de succès avec des équipes juste en dessous de l’élite, se battant presque contre les plus grands clubs.

“Cela ne s’est pas si bien passé avec lui à Arsenal, mais si vous regardez ce qu’il a fait à Villarreal – vainqueur de la Ligue Europa et vous regardez jusqu’où ils ont poussé Liverpool en Ligue des champions. Il a été brillant à Valence, les faisant toujours entrer les places de la Ligue des champions.

“Je ne pense pas qu’il soit le type de manager de Barcelone et du Real Madrid – et je ne dis pas cela de manière irrespectueuse – mais pour une Valence et une Aston Villa et pour les clubs qui essaient de rivaliser avec des équipes qui ont plus argent, il organise vraiment ses équipes et c’est un super entraîneur.

“Peut-être pas pour les plus grands noms de la planète mais, pour Aston Villa en ce moment, je pense que ce serait une excellente nomination.”

Lambert : Émeri brillant | Il stabilisera Villa

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien manager d’Aston Villa, Paul Lambert, pense qu’Unai Emery a besoin d’un soutien financier pour assurer le succès de Villa



L’ancien patron d’Aston Villa, Paul Lambert, qui a dirigé le club de 2012 à 2015, pense qu’Emery stabilisera l’équipe actuelle mais doit être soutenu dans les prochaines fenêtres de transfert.

“Je pense que Villa a dû le nommer rapidement, leur position dans la ligue suggère qu’il y a un peu d’eau chaude là-bas à la minute”, a déclaré Lambert. Sky Sports Nouvelles.

“Mais c’est un manager brillant, peu importe ce que vous dites. Je sais qu’il a eu un peu de temps à Arsenal, mais ce qu’il a fait en Europe a vraiment été phénoménal, donc c’est un bon manager expérimenté.

“Je pense que c’est énorme pour le club car il y a un grand niveau d’attente à Aston Villa. Les fans exigent le succès et si vous ne l’obtenez pas et que vous ne gagnez pas de matchs, vous savez exactement ce qui va vous arriver.

“Il connaît le jeu, il n’est pas un novice et il a remporté de gros titres européens. Je pense que c’est un bon manager, mais encore une fois, vous allez devoir regarder les joueurs pour obtenir des résultats.

“Je pense qu’il va stabiliser l’équipe, mais le club doit l’aider en la renforçant éventuellement.”

“Emery a des affaires inachevées en Premier League”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez les hauts et les bas du temps d’Unai Emery à Arsenal



L’expert du football européen Kevin Hatchard a déclaré à Sky Sports News :

“Vous regardez la situation d’Emery avec Villarreal et ce qu’il a fait la saison dernière. Il a réussi à les amener en demi-finale de la Ligue des champions. Avant cela, il a remporté la Ligue Europa.

“Je ne pense pas qu’il était prêt à partir la saison dernière lorsqu’il était lié à Newcastle, mais je pense maintenant qu’il a le sentiment qu’il a emmené Villarreal aussi loin qu’il le peut et qu’il a des affaires inachevées en Premier League.

“C’est un excellent entraîneur et si vous regardez son expérience, son CV est formidable.”