Unai Emery est de retour pour plus

En 2018, Emery a été chargé de diriger Arsenal vers l’avenir, en gérant sa transition de 24 ans sous Arsène Wenger. L’ère Emery a assez bien commencé, avec 11 victoires consécutives, la meilleure forme du club depuis plus d’une décennie. Mais vint ensuite le penalty bâclé, l’échec à dépasser Tottenham au classement, la défaite amère contre Chelsea en finale de la Ligue Europa. Emery a survécu à l’été, mais en novembre, après une longue course sans victoire, Arsenal lui a montré la porte.

Son départ sapant le moral a été échangé contre une aventure de deux ans dans l’est de l’Espagne, une course à sensations fortes qui a livré le premier trophée majeur de Villarreal, des moments de gloire contre certaines des équipes les plus puissantes du football et la preuve, au moins pour Emery, qu’il peut encore être considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du jeu.

Ses succès les plus accrocheurs sont survenus la saison dernière, lorsqu’il a emmené son équipe – un mélange de vétérans robustes, de rebuts de grands clubs et de jeunes prometteurs – dans une escapade improbable à travers la Ligue des champions. Villarreal a éliminé la Juventus et le Bayern Munich avant de menacer un retour aux proportions cinématographiques contre Liverpool en demi-finale.