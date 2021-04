Peu de fans d’Arsenal ont déploré le départ d’Unai Emery en 2019. Même maintenant, avec les Gunners plus bas dans le tableau de Premier League qu’ils ne l’étaient quand il est parti, il n’y a guère de sens qu’ils seraient mieux avec lui à la barre. Cela n’a jamais vraiment cliqué.

Mikel Arteta est toujours aux prises avec bon nombre des problèmes que son prédécesseur a rencontrés à l’Emirates Stadium, mais Arsenal a évolué et il en va de même pour Emery. Après des périodes difficiles en France et en Angleterre, tout est positif pour lui à Villarreal.

La réunion de jeudi est une perspective intrigante. Arsenal a désespérément besoin du succès de la Ligue Europa pour sauver sa saison, mais son ancien entraîneur est un spécialiste de la compétition.

En effet, bien que Bakou ne garde pas de bons souvenirs pour Emery – la défaite 4-1 contre Chelsea était un point bas de son mandat à Arsenal – Turin, Varsovie et Bâle le font certainement. Le joueur de 49 ans envisage un quatrième triomphe en Ligue Europa après l’avoir remporté à trois reprises avec Séville.

Son équipe de Villarreal occupe la septième place de la Liga – deux places de moins que ce qu’elle avait terminé sous Javi Calleja l’année dernière – mais Emery les a guidés vers leur première demi-finale européenne depuis 2016, les mettant à portée du premier trophée majeur de leur histoire, et ils n’ont perdu que neuf matchs sur 50 toutes compétitions confondues depuis sa nomination.

Selon Javi Mata, un journaliste couvrant Villarreal pour Radio Vila-Real, c’est exactement ce pour quoi il a été amené. « Il y a toujours eu le sentiment à Villarreal que le club avait besoin d’un entraîneur plus en vue pour gagner quelque chose », a déclaré Mata. Sky Sports.

« Ils ont toujours eu de bons managers, mais pas des managers habitués à gagner des trophées. Emery est différent. Il est un gagnant. Les fans étaient enthousiasmés par sa nomination et ils sont toujours derrière lui maintenant. »

Réputation intacte en Espagne

Emery a remporté trois championnats d’Europe avec Séville



Emery n’est bien sûr pas considéré comme un gagnant par les fans d’Arsenal. Il a quitté le club après avoir endommagé sa réputation aux yeux de ceux d’Angleterre. Mais les perceptions de lui sont différentes en Espagne.

«Son nom a beaucoup de poids ici», dit Mata. « Les gens ne le voient pas vraiment comme quelqu’un qui a connu des difficultés en France et en Angleterre. Il est toujours connu pour ce qu’il a fait avec Séville, où il a remporté trois championnats d’Europe, et avec Valence, où il s’est toujours qualifié pour la Ligue des champions.

« Certaines personnes pourraient dire: » Oui, mais il a échoué à Arsenal « . D’accord, mais il est également vrai que Jose Mourinho a échoué à Tottenham.

« Les fans de football espagnols se concentrent davantage sur ce qui se passe plus près de chez eux. Ici, c’est un entraîneur qui a gagné des choses en Espagne, puis a obtenu des emplois dans deux grands clubs européens. »

Emery n’aimait pas certaines des responsabilités liées à la gestion de clubs de la stature d’Arsenal et du Paris Saint-Germain, mais l’environnement de Villarreal, une ville de seulement 50000 habitants, lui convient beaucoup mieux.

« C’est comme si vous étiez isolé ici », a récemment déclaré le milieu de terrain Dani Parejo. « Vous entrez, vous vous entraînez, puis vous rentrez chez vous. Il y a de la tranquillité et de la stabilité. Vous la respirez tous les jours. »

Mata ajoute: «Villarreal est un petit club qui n’attire pas beaucoup de presse. C’est un club stable avec un propriétaire très stable, Fernando Roig, qui est un exemple pour les autres, et les controverses sont très rares.

« Dans les grands clubs, c’est différent. Il y a autant d’attention sur ce qui se passe en dehors du terrain que sur ce qui se passe dessus. Il y a toujours des histoires sur les joueurs, sur les signatures, sur les problèmes.

« Quand Emery est arrivé ici, je pense qu’il en avait assez de tout ça, de toutes les choses auxquelles on doit faire face dans les grands clubs en dehors du football.

« Ici, je pense qu’il est plus heureux. Le gars vit le football, purement le football. Il est dédié à 100% au football et ne veut parler que de football. Personne ne lui demande quoi que ce soit d’autre ici et c’est toujours complètement calme. »

Communication et compétitivité

Villarreal a atteint une demi-finale européenne pour la première fois depuis 2016



La communication est bien sûr beaucoup plus facile dans sa langue maternelle aussi.

L’engagement d’Emery à parler en anglais dès le début de son mandat à Arsenal était admirable, mais il a eu du mal à s’exprimer clairement dans les conférences de presse et c’était la même histoire avec ses joueurs. Il y avait un manque de clarté sur le terrain comme en dehors.

«Ici, il n’a pas ce problème», dit Mata. « Il parle aux joueurs pendant une demi-heure et il comprend tout, tous les petits détails, les blagues, les moments où ils sont sérieux et les moments où ils plaisantent.

« Je pense que tout cela est très difficile quand on ne connaît pas la langue. A Arsenal, il a dû s’adapter au club et il ne pouvait pas être lui-même, mais ici, il est tout à fait à l’aise.

« Il peut communiquer clairement, il a la foi et la confiance totale du propriétaire, et les joueurs ont adhéré à ce qu’il essaie de faire dès le début. »

Leur position en championnat ne reflète pas nécessairement leurs progrès, mais Villarreal n’a que quatre points de retard sur la Real Sociedad, cinquième, et leur parcours en demi-finale de la Ligue Europa – ils ont jusqu’à présent 11 de leurs 12 matchs dans la compétition – a été impressionnant.

« L’équipe a fait un bond en termes de qualité et de compétitivité », lit-on dans un éditorial récent dans Super Deporte. « Ils forment une équipe plus complète maintenant et ils n’abandonnent pas », ajoute Mata.

Emery a adapté l’équipe à son goût. Les légendes du club Santi Cazorla et Bruno Soriano sont partis à la fin de la saison dernière – « il est toujours difficile de remplacer des gars comme ça, en termes d’influence aussi bien en dehors du terrain que sur lui », dit Mata – mais ils n’ont pas été manqués.

Parejo, l’un des quatre joueurs de l’équipe qui a déjà joué pour Emery, a brillé depuis son arrivée de Valence. «Il fait plus ou moins ce que Cazorla a fait», dit Mata. « Il gère le rythme du match et c’est le gars que tout le monde recherche quand ils ont des problèmes. »

À l’avant, Emery a aidé Gerard Moreno à atteindre de nouveaux sommets. L’international espagnol a marqué 26 buts en 38 apparitions au total, ce qui en fait la campagne la plus marquante de sa carrière.

«Il a explosé», dit Mata. « Il a été légèrement éclipsé par Cazorla et Bruno Soriano avant, mais maintenant il prend les pénalités, il est le leader de l’équipe et c’est celui dont les gens attendent des choses. Cela lui a fait beaucoup de bien. C’est un type différent maintenant. »

En défense, Emery a encouragé une nouvelle amélioration de l’arrière central Pau Torres – un joueur qui, selon lui, est destiné à jouer pour le Real Madrid ou Barcelone à l’avenir – et a également réintégré Alfonso Pedraza auparavant en disgrâce à l’arrière gauche.

«Pedraza est curieuse», dit Mata. «Il allait être vendu et il voulait y aller, mais le premier jour, Emery a dit qu’il deviendrait un joueur clé et a demandé à Villarreal de tout faire pour le garder.

« C’est un gars qui ne savait pas vraiment comment défendre. Son approche de la défense était un peu anarchique. Mais Emery l’a aidé à mieux comprendre le jeu. Maintenant, c’est un arrière brutal avec tant de puissance. Il est difficile à comprendre. arrête et il est vital pour l’équipe. »

Pas de soucis d’identité

L’arsenal d’Emery a été battu 4-1 par Chelsea lors de la finale 2019



L’une des principales critiques d’Emery à Arsenal était que son équipe manquait d’une identité claire, mais il n’y a pas eu de problème à Villarreal et le manager a également impressionné tactiquement.

«L’équipe est beaucoup plus solide et travailleuse sous Emery», déclare Mata. «Nous sommes très habitués aux managers qui viennent avec une idée fixe de la façon dont ils veulent jouer et peu d’appétit pour le changement mais ce que nous avons vu d’Emery, c’est que dans les moments de crise, il a fait de grands ajustements qui ont eu des effets positifs. «

Mata utilise l’exemple du changement de formation qui a suivi la défaite 4-0 de Villarreal contre Barcelone lors de son troisième match aux commandes.

Emery avait passé toute la pré-saison à forer Villarreal dans la même forme 4-2-3-1 qu’ils utilisaient sous Calleja, mais il n’a pas hésité à déchirer ces plans et à adopter un 4-3-3 quand il a vu comment ils avaient du mal à contrôler les matchs au milieu de terrain.

« Le lendemain de ce match, il a ajouté Vicente Iborra au milieu de terrain, donc Villarreal jouait avec trois ‘pivots’ au milieu au lieu de deux et seulement trois gars dans les positions offensives.

« C’était un grand changement, mais l’équipe s’est rapidement adaptée à ce que voulait Emery et a commencé à devenir plus compétitive. »

Une série de 19 matchs sans défaite a suivi cette rencontre avec Barcelone, et bien que Villarreal n’entre pas dans le match aller de jeudi contre Arsenal dans le même genre de forme – « ils ont perdu quelques matchs, vous vous attendez à ce qu’ils gagnent ces derniers temps », dit Mata – il y a l’optimisme parmi leurs supporters qu’Emery, enfin de retour dans son élément, pourrait hanter son ancien club dans la compétition qui l’a fait.