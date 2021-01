Unai Emery aurait envoyé un avertissement à Mesut Ozil en privé alors qu’il était le patron d’Arsenal – mais cela n’a pas très bien plu à l’Allemand.

Emery a succédé à Arsène Wenger en 2018 en tant qu’entraîneur-chef d’Arsenal et s’est mis au travail pour faire du club les quatre meilleurs prétendants.

Au départ, Ozil était un joueur important sous Emery, l’Espagnol lui confiant même le poste de capitaine pendant un certain temps. Mais peu de temps après, les choses ont mal tourné pour l’Allemand à Arsenal, et il s’est retrouvé ostracisé.

Arsenal a battu Leicester City 3-1 en 2018, Ozil mettant en scène un homme du match tout en portant le brassard.

Mais une conversation avec son patron après le match s’est mal déroulée et, à certains égards, Ozil est tombé en disgrâce dans le nord de Londres.

Selon The Athletic, Emery a parlé à Ozil en privé et a défié Ozil de produire le niveau qu’il a fait contre les Foxes sur une base plus cohérente.

Il l’a également averti de ne pas se laisser emporter par le fait qu’il avait bien joué dans un match, ce qui n’aurait pas été trop bien avec Ozil.

À partir de ce match, l’Allemand s’est retrouvé dans et hors de l’équipe.