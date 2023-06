Unabomber Ted Kaczynski retrouvé mort dans une cellule de prison à 81 ans après avoir terrorisé les États-Unis avec près de 20 ans d’attentats à la bombe

UNABOMBER Ted Kaczynski a été retrouvé mort dans sa cellule de prison.

Le corps de Kaczynski, 81 ans, a été découvert samedi matin dans un établissement médical de Caroline du Nord.

Unabomber Ted Kaczynski est mort en prison à 81 ans

Kaczynski a échappé à la capture pendant près de deux décennies Crédit : AP

Il a été transféré dans un établissement en Caroline du Nord en décembre 2021 en raison d’une mauvaise santé Crédit : AFP

Le décès a été confirmé par un porte-parole du Bureau fédéral des prisons, selon ABC News.

Kaczynski était auparavant détenu dans un établissement à sécurité maximale du Colorado jusqu’en décembre 2021, date à laquelle il a été transféré en Caroline du Nord en raison de sa santé déclinante.

Après avoir échappé aux forces de l’ordre pendant environ 20 ans, l’Unabomber a été arrêté en 1996.

Le FBI a déclaré que Kaczynski a déclenché 16 bombes qui ont entraîné la mort de trois personnes et blessé environ 24 autres.

En 1978, dans une université de Chicago, Kaczynski a semé la terreur après avoir fait exploser sa première bombe artisanale.

Pendant les 17 années suivantes, il a ensuite créé des explosifs plus complexes grâce à des colis postés ou remis en main propre.

Il a également menacé de faire abattre des avions de passagers en plein vol.

Le surnom de Kacznyski en tant qu’Unabomber est venu en 1979 après que le FBI a dirigé un groupe de travail composé du US Postal Inspection Service et du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) pour résoudre l’affaire qu’ils ont surnommée « UNABOMB ».

Plus à venir…Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.