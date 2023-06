«Unabomber» Ted Kaczynski, le génie de Harvard qui a terrorisé les États-Unis pendant 17 ans, est décédé

Ted Kaczynski, ancien professeur de mathématiques et « génie tordu » connu sous le nom d’Unabomber lorsqu’il a mené une série de 17 ans d’attentats mystérieux qui ont tué trois personnes et déconcerté le FBI, est décédé samedi à l’âge de 81 ans.

Kaczynski, qui a fabriqué et envoyé plusieurs de ses bombes alors qu’il vivait dans une cabane primitive sans eau courante dans la campagne du Montana, a été retrouvé insensible tôt samedi matin au Federal Medical Center Butner, un établissement pour prisonniers ayant des besoins de santé spéciaux, à Butner, Nord Carolina, et déclaré mort dans un hôpital local.

« Il est mort », a déclaré à Reuters Kristie Breshears, porte-parole du Bureau fédéral des prisons.

Le diplômé de l’Université de Harvard, solitaire depuis son enfance, a ciblé des universitaires, des scientifiques et des propriétaires de magasins d’informatique et a même tenté de faire exploser un avion de ligne lors d’une campagne de terreur menée par un seul homme de 1978 à 1995 contre ce qu’il croyait être les maux de la technologie moderne.

Pendant des années, il a frustré la police qui, sans indices solides sur l’identité du tueur, a surnommé son cas UNABOM, pour University and Airline Bombings. Une percée a eu lieu lorsque Kaczynski a publié un manifeste décousu de 35 000 mots intitulé « La société industrielle et son avenir » qui a été publié dans les médias en septembre 1995.

Le frère cadet de Kaczynski, David, a informé la police que les idées de l’auteur ressemblaient à celles de Ted. Des agents ont arrêté Unabomber échevelé dans sa cabine en avril 1996.

Après avoir rejeté les tentatives de ses avocats de le faire plaider la folie, Kaczynski a plaidé coupable à toutes les accusations fédérales liées aux attentats à la bombe de 1998 et un tribunal californien l’a condamné à quatre peines à perpétuité plus 30 ans de prison.

Décrit par le FBI comme « un génie tordu qui aspire à être le parfait tueur anonyme », Kaczynski a été envoyé à ADX Florence, une prison « supermax » à Florence, Colorado. Il a été transféré à l’installation de Caroline du Nord en 2021.

Theodore John Kaczynski est né le 22 mai 1942 à Chicago de parents américano-polonais de la classe ouvrière. C’était un enfant brillant et calme qui a obtenu son diplôme d’études secondaires à l’âge de 15 ans et a remporté une bourse pour l’Université de Harvard où il a étudié les mathématiques.

« Il n’était pas exactement grégaire, mais il était extrêmement éloquent », a déclaré Dale Eickelman, l’ami de Kaczynski au début de ses années de lycée, au journal Daily Southtown de Chicago après l’arrestation de Kaczynski.

« Je me souviens que Ted était très bon en chimie… Je me souviens que Ted avait le savoir-faire pour assembler des choses comme des piles, des câbles, du nitrate de potassium et autres, et créer des explosions » à l’âge de 12 et 13 ans, a déclaré Eickelman.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui a poussé Kaczynski à canaliser son talent naturel vers le mal, sa participation à une tristement célèbre expérience scientifique à Harvard en est peut-être l’une des raisons.

Là, des psychologues ont soumis des étudiants bénévoles, dont Kaczynski, à des heures de violence verbale et émotionnelle extrême dans le cadre d’une tentative de mesurer la façon dont les gens géraient le stress. L’expérience, désormais considérée comme contraire à l’éthique, a duré trois ans.

D’autres ont cité une période de l’enfance de Kaczynski où il a passé de longues périodes d’isolement en raison d’une grave épidémie d’urticaire.

Kaczynski a obtenu un doctorat en mathématiques en 1967 à l’Université du Michigan avant d’obtenir un poste de professeur adjoint de mathématiques à l’Université de Californie à Berkeley.

Il a démissionné de son poste et a déménagé dans le Montana en 1971 où il a acheté un terrain et s’est construit une cabane en papier goudronné près de Lincoln, une ville de moins de 1 000 habitants en hiver. Kaczynski a été bouleversé par la destruction des forêts environnantes par le développement.

La cabine a servi de base principale pour sa campagne de bombardements maison, qui a commencé en 1978 lorsqu’il a laissé un colis à un professeur d’ingénierie de la Northwestern University de Chicago. Le colis a explosé, blessant légèrement un policier. Un étudiant diplômé du collège est devenu la deuxième victime lorsqu’une petite bombe a explosé dans ses mains, lui causant des brûlures superficielles.

Kaczynski a ensuite visé une cible plus grande, plaçant une bombe en 1979 dans la soute d’un avion d’American Airlines qui dégageait de la fumée lors d’un vol intérieur, forçant un atterrissage d’urgence à l’aéroport international de Dulles près de Washington.

Cette attaque a attiré l’attention du FBI et les agents ont passé des années à essayer d’attraper un kamikaze qui n’a laissé aucune demande claire et peu de preuves médico-légales. Une période de six ans entre 1987 et 1993 au cours de laquelle aucune bombe n’a été envoyée a encore plus déconcerté les enquêteurs.

En 1980, Kaczynski a envoyé un colis piégé qui a explosé et blessé le président d’United Airlines, Percy Wood, à son domicile de l’Illinois.

Sa première victime mortelle était le propriétaire d’un magasin d’informatique Hugh Scrutton, 38 ans, qui est décédé lorsqu’une bombe chargée de clous et d’éclats a explosé sur le parking de son magasin à Sacramento, en Californie, en 1985.

Alors que ses bombes devenaient plus sophistiquées, Kaczynski a également tué le directeur de la publicité du New Jersey, Thomas Mosser, qui avait travaillé à améliorer l’image publique du major pétrolier Exxon, avec une bombe postale en 1994.

Il a ensuite assassiné Gilbert Brent Murray, chef d’un groupe de lobbying de l’industrie du bois en Californie, avec une bombe postale en 1995.

Au total, l’Unabomber a fait exploser 17 bombes, blessant environ 25 personnes, dont certaines ont perdu la vue, l’ouïe ou les doigts.

Kaczynski a déclenché sa propre chute en 1995 lorsqu’il a envoyé des lettres à des organisations médiatiques exigeant qu’elles publient un essai de 35 000 mots sur les périls de l’industrialisation.

« La révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine », commençait l’essai. Kaczynski a détaillé comment la modernisation a déstabilisé la société, soumis les humains à des indignités et « infligé de graves dommages au monde naturel ».

Toujours à court de pistes, le FBI puis le procureur général américain Janet Reno ont approuvé la publication du manifeste dans le Washington Post dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse.

Cette décision a porté ses fruits lorsque le frère du kamikaze, David, a reconnu des phrases et des sujets dans l’essai et a dit à la police qu’il croyait qu’il avait été écrit par Ted.

