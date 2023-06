Unabomber mort à 81 ans

Ted Kaczynski purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une bombe qui a duré 17 ans et a tué trois personnes, en blessant des dizaines d’autres

Ted Kaczynski, mieux connu sous le nom d’Unabomber – le surnom inventé par le FBI – est décédé en prison à l’âge de 81 ans. Il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une série d’attentats à la bombe meurtriers qu’il a menés aux États-Unis pour provoquer le fin de la société industrielle.

Selon le Bureau fédéral des prisons, Kaczynski a été retrouvé inconscient dans sa cellule tôt samedi et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Après qu’un tribunal de Sacramento, en Californie, a rendu un verdict à perpétuité sans libération conditionnelle en 1998, l’Unabomber a été transféré à la prison supermax ADX Florence dans l’État du Colorado.

En décembre 2021, il a été transféré dans un centre médical fédéral à Butner, en Caroline du Nord, en raison de la détérioration de sa santé.

Le FBI a arrêté Kaczynski en 1996 après une longue enquête, que certains ont décrite comme l’une des chasses à l’homme les plus longues et les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis.

Les autorités ont réussi à le retrouver après que les proches de Kaczynski aient reconnu son style dans un manifeste qu’il avait envoyé à plusieurs grands journaux. Le terroriste loup solitaire avait juré de s’abstenir de nouvelles violences si les médias acceptaient de le publier. À ce moment-là, il avait tué trois personnes et mutilé 23 autres.

Entre 1978 et 1995, l’Unabomber a posté, ou parfois placé, un total de 16 bombes, ciblant des universitaires, des hommes d’affaires et d’autres qui, selon lui, sous-tendaient la société industrielle.

Cette dernière, selon Kaczynski, a dû être détruite, y compris par des moyens violents. Les Unabomber, qui avaient vécu en reclus dans une simple cabane du Montana rural depuis 1971, prônaient le retour à une société primitive et à une souche particulière d’environnementalisme.

Dans sa jeunesse, Kaczynski était considéré comme un génie des mathématiques, devenant professeur adjoint à l’Université de Californie à Berkeley à l’âge de 25 ans.