Unabomber est mort par suicide – Associated Press

Ted Kaczynski, 81 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule samedi

Ted Kaczynski, connu du FBI sous le nom de « Unabomber », s’est suicidé, a rapporté dimanche l’Associated Press. Kaczynski, qui avait 81 ans et souffrait d’un cancer en phase terminale, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en Caroline du Nord un jour plus tôt.

Quatre sources décrites par l’Associated Press comme des personnes « connaître le sujet » a déclaré à l’agence que Kacynski avait mis fin à ses jours. Les sources n’ont pas révélé comment le patient cancéreux de 81 ans avait réellement fait cela et ont également déclaré qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de sa mort.

Selon le Bureau fédéral des prisons, Kaczynski a été retrouvé inconscient dans sa cellule tôt samedi et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort. Il était détenu dans la prison fédérale Supermax de Florence, dans le Colorado, depuis 1998, mais a été transféré dans un centre médical de Caroline du Nord en 2021 pour recevoir un traitement contre le cancer.

Aucune autopsie n’a encore été pratiquée sur le corps de Kaczynski.

Kaczynski a été condamné à quatre condamnations à perpétuité en 1998 après avoir plaidé coupable d’avoir commis 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995. Envoyant des explosifs à des universitaires, des hommes d’affaires et d’autres qu’il considérait comme des dirigeants de la société industrielle, le reclus a tué trois personnes et mutilé 23 autres.

Mathématicien doué et enfant prodige, il a été admis à l’Université de Harvard à 16 ans et à 25 ans est devenu le plus jeune professeur jamais engagé par l’Université de Californie à Berkeley. Il a participé à une expérience psychologique liée à la CIA à Harvard et a duré moins de deux ans à Berkeley avant d’abandonner et de déménager dans une cabane isolée du Montana. Là, sa haine pour le monde moderne s’est envenimée, culminant avec sa campagne d’attentats à la bombe et la publication de son manifeste – « La société industrielle et son avenir » – par le Washington Post et le New York Times en 1995.

Il a été arrêté après que son frère ait reconnu son style d’écriture et averti le FBI, mettant fin à l’une des chasses à l’homme les plus longues et les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis.

Kaczynski a tenté de se pendre en attendant son procès en 1998, mais a insisté sur le fait qu’il n’était pas malade mental. Bien qu’il ait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïaque, il a plaidé coupable à trois chefs de meurtre au premier degré et à 13 chefs de transport d’engins explosifs plutôt que de plaider la folie.