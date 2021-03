Una Healy a avoué que c’était le « pire moment pour être célibataire » alors qu’elle recommençait sa quête pour retrouver l’amour.

Guérie après sa rupture traumatisante, la pop star de 39 ans s’est entièrement consacrée à élever ses enfants Tadhg et Aoife.

Déjà son ex Ben Foden s’est marié avec Jackie Belanoff-Smith et a accueilli une petite fille Farrah à temps depuis la rupture de leur mariage.

Dans une nouvelle interview, la chanteuse glamour a avoué que la recherche de l’amour était « si difficile ».

Lockdown a mis un terme à sa vie amoureuse lorsqu'elle n'a pas pu rencontrer de prétendants potentiels.







Cependant, la star positive prévoit de revenir sur les applications de rencontres lorsque le verrouillage sera levé plus tard cette année.

Elle a dit au Sun: «C’est tellement difficile. Il n’y a pas de rendez-vous à faire pour le moment. C’est le pire moment pour être célibataire.

«Je suis allé sur une application, j'ai essayé il y a quelques mois et je l'ai trouvé vraiment inutile parce que vous ne pouvez pas rencontrer de personnes. Vous devez rencontrer quelqu'un. «







Elle a ajouté: «D’ici l’été, je pourrai sortir à nouveau et ce sera sympa, car après quelques messages, échanges et appels, il faut se retrouver et prendre un café ou marcher ou quelque chose comme ça.

La mère de deux enfants a insisté sur le fait qu’elle avait eu le temps de guérir depuis la rupture de son mariage.

Una a eu une romance avec David Breen pendant un an après sa séparation d’avec Ben.

Leur romance s'est terminée au début de l'année dernière.







Una est devenu célèbre avec le groupe de filles The Saturdays.

En 2018, la chanteuse a révélé que sa vie avait été bouleversée lors de la première interview depuis leur rupture.

«Ma vie a été bouleversée et j’essaie de comprendre», a-t-elle déclaré à Hello! magazine.

« Je prends chaque jour comme il vient et je suis juste là pour mes enfants. »