Un zoo suédois massacre trois chimpanzés

Les primates s’étaient échappés de leur enclos et parcouraient paisiblement le zoo en dehors des heures de visite

Le personnel du zoo de Furuvik, dans le sud de la Suède, a abattu trois chimpanzés après que les sept primates se soient mystérieusement échappés de leur enclos mercredi, a révélé jeudi l’opérateur Parks and Resorts. Un quatrième chimpanzé a également été abattu mais a survécu.

La porte-parole Annika Troselius a défendu la décision d’exécuter les créatures suite à de vives critiques sur Facebook, déclarant à l’AFP que les chimpanzés sont “considéré comme un animal à haut risque” et “peut constituer une menace pour la vie des gens” devraient-ils s’échapper.

“Les chimpanzés peuvent être considérés comme pacifiques, mais ils sont extrêmement dangereux“, a écrit mercredi le personnel dans un message sur Facebook, avertissant”ils sont rapides, très forts et généralement intrépides» et affirmant qu’une rencontre «peut rapidement dégénérer en une situation potentiellement mortelle.”

“Quand un chimpanzé est en liberté dans le parc, il faut malheureusement tirer pour l’euthanasier“, a poursuivi le message, insistant sur le fait que le zoo”douleur” sur les primates tués était “extrêmement lourd.”

Furuvik a insisté sur le fait que tranquilliser les chimpanzés «n’était pas une alternative« à les tuer, soulignant dans un autre post qu’il aurait fallu que quelqu’un s’en empare »très proche de l’animal» et que les médicaments mettaient jusqu’à 10 minutes pour faire effet. Troselius a ajouté qu’il n’y avait pas assez de tranquillisant pour assommer les quatre créatures.

Le parc a été fermé aux visiteurs pour la saison où les chimpanzés se sont échappés, ce qui signifie qu’aucun invité n’était présent pour que les singes puissent mutiler, et on ne sait pas comment ils sont sortis de leur enclos mercredi avant d’être repérés errant librement dans l’installation. Le personnel a été évacué ou enfermé, et le parc resterait sur «alerte complète» dès jeudi.

Les quatre primates restants seraient de retour dans leur bâtiment à partir de jeudi, bien que le personnel ait expliqué sur Facebook qu’ils n’étaient pas encore de retour dans leur enclos et que des gardiens d’autres zoos devaient être amenés pour tenter de les sécuriser. “Cela signifie que nous ne pouvons pas laisser les gens se déplacer librement à l’intérieur du zoo et nous sommes toujours en état d’alerte maximale,», a écrit le zoo de Furuvik.