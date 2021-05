L’incident troublant s’est produit lors d’une victoire 141-126 pour les Nets d’Irving au TD Garden, au cours de laquelle il a amassé 39 points et aidé son équipe à prendre une avance de 3-1 dans leur série en cours.

Alors qu’il remontait le tunnel à la fin du match, peu de temps après qu’Irving ait été vu en train d’écraser le logo des Celtics au milieu du terrain, un homme a lancé une bouteille d’eau sur le meneur.

« C’est dommage que le sport soit arrivé à ce genre de carrefour », dit Irving.

Un idiot ne représente pas une ville entière ou une base de fans. Mais, dans les situations impliquant Westbrook, Young et maintenant Irving, c’est souvent ainsi que cela est perçu. Nous devons être meilleurs. Cela ne peut pas être toléré. C’est particulièrement moche à la suite du retour des fans aux jeux.pic.twitter.com/h8wIHkDdpo – Adam Kaufman (@AdamMKaufman) 31 mai 2021

« Là où vous voyez d’anciennes méthodes réapparaître… sous-jacent au racisme et traiter les gens comme s’ils étaient dans un zoo humain. »

Le fan des Celtics, qui portait un maillot portant le nom de l’ancien joueur noir le plus utile de la NBA Kevin Garnett, a été arrêté par la police, selon un communiqué officiel publié par TD Garden.

« Cet incident est en cours d’examen. Nous avons une tolérance zéro pour les violations de notre code de conduite des invités, et l’invité est soumis à une interdiction à vie de TD Garden », Ça disait.

Le lundi, WCB-TV a rapporté que Cole Buckley, un jeune de 21 ans de Braintree, Massachusetts, doit être traduit en justice demain pour un seul chef d’accusation de coups et blessures avec une arme dangereuse après qu’un témoin l’a identifié comme le lanceur d’une bouteille d’eau Dasani qui a effleuré la tête d’Irving .

Selon plusieurs rapports, un deuxième fan des Celtics a également été condamné pour coups et blessures sur un policier.

Interdire son cul pic.twitter.com/Fqb8ttTioK — Travonne Edwards (plateau noir) (@Travonne) 31 mai 2021

Bien qu’ils aient accepté que certaines personnes aient pu avoir du mal à maintenir leur équilibre mental pendant le verrouillage, le coéquipier d’Irving, Kevin Durant, a déclaré que les fans ont « il faut grandir à un moment donné ».

« Je sais qu’être à la maison depuis un an et demi a beaucoup de gens à cran et beaucoup de gens stressés », Durante a concédé.

« Mais quand vous venez à un jeu, vous devez réaliser que ces hommes sont humains. Nous ne sommes pas des animaux dans un cirque.

« Ayez du respect pour le jeu. Ayez du respect pour les êtres humains. Ayez du respect pour vous-même.

« Ta mère ne serait pas fière que tu jettes de l’eau sur des joueurs de basket. Fais grandir et profite du jeu. C’est plus grand que toi. »

Kevin Durant a quelques mots pour le « fan » des Celtics qui a lancé une bouteille d’eau à Kyrie Irving: « Faites grandir le f-k up et profitez du jeu. C’est plus grand que vous. » pic.twitter.com/eKCc14Kdhn – Vidéos de filets (@SNYNets) 31 mai 2021

Une autre star des Nets, James Harden, a qualifié le comportement, qui a eu lieu avec Trae Young des Atlanta Hawks et un fan de Philadelphie jetant du pop-corn sur Russell Westbrook des Washington Wizards, de « vraiment inacceptable ».

« Les fans devraient entrer et huer ou applaudir, mais lancer des choses et un langage irrespectueux est ridicule à ce stade », il a dit.

« Il y a quelque chose qui doit être appliqué avec la NBA. Quelqu’un doit devenir un exemple.

« Je ne pense pas que le simple fait d’interdire les fans de l’arène soit suffisant, car vous voyez des fans dans différentes arènes continuer à le faire. »

Le concurrent de l’UFC Julian Marquez a rejoint le chœur, demandant sur Twitter : « Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ?

Kyrie a semblé marcher sur le logo de Boston alors qu’il saluait ses coéquipiers après le match à mi-terrain. (passant par @yornoc74) pic.twitter.com/thcXjX15He – ESPN (@espn) 31 mai 2021

« Quand les fans sont-ils devenus si irrespectueux envers les athlètes, crachant, jetant du pop-corn, jetant des bouteilles d’eau? »

« J’espère que ces personnes seront bannies de tous les événements sportifs à vie.

Le gardien des Celtics, Marcus Smart, a déclaré que l’incident avait été un cas « d’un knucklehead décidant de faire quelque chose de knucklehead » et a souligné que le coupable apparent avait été « pris en charge très rapidement ».

Smart a également souligné que tous les fans de son équipe ne devraient pas être goudronnés avec le même pinceau.

« Nous sommes heureux que cela ait été pris en charge de », a-t-il déclaré. « Malheureusement, une mauvaise graine ne signifie pas que le fruit entier est toxique. »

Et tandis qu’Irving a affirmé que « le racisme subtil » pourrait être à l’origine de certains commentaires sur « les mamans, ou ce à quoi vous ressemblez ou qui vous appellent par votre nom », lui non plus ne souhaite pas voir le droit d’être passionné enlevé aux fans de basket-ball.

« Tout aurait pu arriver avec cette bouteille d’eau qui m’a été jetée », remarqua-t-il. « Mais mes frères m’entouraient et j’avais des gens dans la foule. [I was] j’essaie juste de rentrer à la maison avec ma femme et mes enfants.

« C’est exactement ce qu’est le sport : vous mélangez des gens ivres dans la foule qui encouragent l’équipe.

« Vous avez des fans qui sont là pour regarder la qualité du jeu. [But] Maintenant, nous ne savons pas qui est qui. »