Un zoo chinois nie que ses ours soient des humains en costume | Nouvelles du monde

Un zoo en Chine a démenti les suggestions que certains de ses ours pourraient être des humains en costumes après que des photos d’animaux debout comme des humains aient circulé en ligne.

Le zoo de Hangzhou a déclaré sur les réseaux sociaux que les ours malais de Malaisie sont plus petits que les autres ours et ont un aspect différent, mais a insisté sur le fait qu’ils étaient réels.

« Certaines personnes pensent que je me tiens comme une personne », a déclaré le message écrit du point de vue de l’ours.

« Il semble que tu ne me comprennes pas très bien.

Un employé qui a répondu au téléphone au zoo a refusé de parler des ours, mais a déclaré que des visites étaient organisées lundi pour que les journalistes puissent les voir.

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Les internautes se sont demandé si les ours du zoo étaient authentiques après la diffusion de photos montrant l’un debout sur de fines pattes postérieures.

« En raison de leur attitude, certaines personnes en ligne se demandent s’ils sont des ‘humains déguisés' », a déclaré le journal chinois Hangzhou Daily.

En savoir plus:

Départ pour Ya Ya le panda géant avant son retour en Chine

Le directeur du zoo accusé d’avoir tué quatre chèvres naines et de les avoir servies lors d’une fête

Des singes disparaissent du zoo de Dallas après une série d’incidents bizarres

Les ours malais ont la taille de gros chiens, mesurant au plus 1,3 mètre (50 pouces) de hauteur sur leurs pattes arrière, contre jusqu’à 2,8 mètres (9 pieds) pour les grizzlis et d’autres espèces, selon le zoo.

Image:

Un zoo en Égypte a déjà été accusé d’avoir tenté de convaincre les visiteurs qu’un âne peint était en fait un zèbre. Photo : Mahmoud Sarhan





D’autres zoos chinois ont été accusés d’avoir tenté de se faire passer pour chiens avec leur fourrure teinte et coupée ressembler à des loups ou à des chats africains, tandis qu’un un zoo en Égypte avait précédemment nié avoir peint des ânes pour qu’ils ressemblent à des zèbres.