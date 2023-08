Un zoo chinois dément que son ours du soleil soit un humain déguisé

Dans un clip de 15 secondes posté le 27 juillet sur Douyin, la version chinoise de TikTok, on peut voir la mince ourse malaise debout sur ses pattes arrière et regarder une petite foule dans l’expectative depuis son enclos, levant parfois les pattes comme si elle faisait signe à visiteurs.

La dernière sensation chinoise sur Internet, Angela, a été prise pour beaucoup de choses : un ours noir, un gros chien et, plus récemment, une personne en costume d’ours, après qu’une vidéo de l’ours du soleil se tenant debout et interagissant avec les visiteurs soit devenue virale.

« Est-ce un stagiaire d’été? » un commentaire haut demandé. Plus sonné, l’un soulignant que la peau affaissée autour des hanches de l’ours ressemble à un costume d’ours mal ajusté et un autre disant que le « remplaçant » doit souffrir dans le costume lourd.

« Angela » a expliqué que tous les ours ne sont pas des géants qui cassent des voitures et que les ours malais sont « petits, les plus petits ours du monde ». Le message a également déclaré qu’Angela « sortait » avec un ours mâle nommé Dalu, mais qu’elle « veut ralentir les choses ».