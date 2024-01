Un zoo britannique a un nouveau plan pour réhabiliter ses perroquets à bouche potée

Londres

CNN

—



Un parc animalier britannique a élaboré un nouveau plan pour réhabiliter son perroquets à bouche de pot après avoir lancé une vague de jurons.

En 2020, cinq perroquets gris d’Afrique grossiers, donnés au Lincolnshire Wildlife Park, dans l’est de l’Angleterre, ont été isolés du troupeau dans le but d’améliorer leur langage.

Mais, à partir de mardi, l’équipe adopte une approche différente, plus risquée, consistant à intégrer dans le troupeau trois oiseaux nouvellement donnés et heureux de jurer – nommés Eric, Captain et Sheila – aux côtés des cinq mécréants d’origine.

« Lorsque nous sommes venus les déplacer, le langage qui sortait de leurs cartons de transport était phénoménal, vraiment mauvais. Ce ne sont pas des gros mots normaux, c’étaient de véritables jurons », a déclaré à CNN le directeur général du parc, Steve Nichols.

“Nous avons mis huit perroquets vraiment très offensants et jurants avec 92 perroquets qui ne jurent pas”, a-t-il déclaré.

Si la nouvelle stratégie fonctionne, les huit perroquets pourraient apprendre « tous les bruits agréables comme les micro-ondes et les véhicules en marche arrière » que privilégient les autres perroquets du troupeau, a ajouté Nichols. Mais si les 92 autres reprennent les jurons, « cela va se transformer en une sorte de volière pour adultes ».

Après un certain temps d’isolement, l’intégration des cinq oiseaux d’origine dans le troupeau a été « pour la plupart » réussie, a déclaré Nichols, mais ils insultent encore parfois, et rient même par la suite, imitant la réaction la plus courante à leur langage grossier.

Les perroquets font écho précisément aux sons qu’ils entendent, donc “six d’entre eux ont des voix d’hommes, deux d’entre eux ont des voix de femmes et quand ils jurent tous, ça sonne vraiment mal”, a expliqué Nichols.

Le parc a installé de grands panneaux avertissant les visiteurs du langage des perroquets, mais Nichols a déclaré n’avoir reçu aucune plainte.

En fait, historiquement, « nous avons entendu beaucoup plus de clients insulter les perroquets que de perroquets insulter les clients », a déclaré Nichols.

Les gris d’Afrique sont des perroquets très sociaux, formant des groupes allant jusqu’à 1 000 oiseaux pour se percher la nuit dans la nature et communiquant entre eux par divers appels.

Les chercheurs pensent que leur intelligence est presque sans précédent dans le règne animal, comparable à celle des singes, des baleines et des dauphins.

Les jurons sont particulièrement faciles à imiter pour les gris africains puisqu’ils sont presque toujours prononcés sur le même ton et dans le même contexte, sans aucun autre mot qui les entoure, a expliqué Nichols.

“Lorsque vous dites à quelqu’un de s’en aller, vous dites généralement la même chose à chaque fois”, a-t-il déclaré.

Pour l’instant, le parc espère qu’ils apprendront les bruits du troupeau et qu’ils amélioreront leurs habitudes.

“Je viens de les laisser là-haut et il y a beaucoup de bruits, ce qui est génial… des portails qui grincent aux portes qui claquent, en passant par les gens qui rient et les téléphones portables”, a déclaré Nichols.

“J’espère que cela fait partie de la période d’installation, mais je ne pense pas qu’ils perdront un jour leur serment, car dès que quelqu’un jure, il jure aussi.”