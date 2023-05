Un zoo américain présente ses excuses à la Nouvelle-Zélande — RT World News

Une vidéo de visiteurs caressant un kiwi, le symbole national reclus du pays du Pacifique, a déclenché un incident international

Le zoo de Miami a présenté mercredi des excuses officielles à la Nouvelle-Zélande après que des images de visiteurs du zoo malmenant son seul kiwi – l’oiseau national bien-aimé du pays – ont déclenché une avalanche de plaintes et une enquête du Département de la conservation de Wellington.

Le zoo « fait une énorme erreur » en offrant aux visiteurs une » rencontre kiwi » avec Paora le kiwi pour 25 $, a avoué le porte-parole Ron Magill dans une interview avec Radio New Zealand, reconnaissant l’indignation et admettant « nous avons offensé une nation.”

« On vous donne notre parole que le public ne manipulera plus jamais Paora« , jura-t-il en parlant »au nom de tout le monde au zoo.” La rencontre Kiwi a été interrompue immédiatement et l’habitat de Paora a été repensé pour « donnez-lui toute la dignité, le respect et l’honneur qu’il mérite, » il ajouta.















Une vidéo montrant plusieurs invités du zoo piaffant sur le kiwi en détresse – éclos aux États-Unis en 2019 dans le cadre d’un «programme de survie des espèces» – a suscité des hurlements de protestation de la part des résidents néo-zélandais après qu’elle soit devenue virale mardi. Les images montraient un dresseur d’animaux apparemment inconscient insistant sur le fait que l’oiseau en voie de disparition était «comme un petit chien« qui aimait »être un animal de compagnie« , même si l’oiseau s’est précipité vers sa boîte sombre dès qu’il a été posé.

Les Néo-Zélandais se désignent eux-mêmes comme des Kiwis et considèrent la créature comme un trésor culturel sacré («taonga» en maori).

Un téléspectateur indigné a lancé une pétition le jour même, exhortant ses compatriotes à «Aidez à sauver ce kiwi maltraité« , notant que Paora était »soumis à un éclairage fluorescent brillant 4 jours par semaine, manipulé par des dizaines d’étrangers, caressé sur ses moustaches sensibles, moqué et exhibé comme un jouet.”

À la fin de la journée, 9 000 personnes avaient signé la pétition, tandis que d’autres ont lancé une campagne d’e-mails contre le zoo et ont exigé que l’oiseau soit rapatrié. Le ministère néo-zélandais de la conservation a publié une déclaration remerciant «tous ceux qui ont soulevé des préoccupations au sujet de Paora», promettant de discuter de la question avec l’Association américaine des zoos et aquariums.

Magill a admis que la rencontre Kiwi « n’était pas bien conçue » pour commencer et qu’elle était « faux» pour tenter d’acclimater l’oiseau solitaire, nocturne et incapable de voler à se faire caresser par des étrangers. Il a fait l’éloge des Néo-Zélandais « engagement envers leur faune« , notant que l’une des plaintes qu’il a reçues avait demandé: »Comment vous sentiriez-vous si on faisait ça à votre pygargue à tête blanche ?” – L’oiseau national de l’Amérique.

Le Premier ministre Chris Hipkins a fait l’éloge de ses électeurs, « qui a été témoin de ce qui s’y passait [and] attrapé assez rapidement», remerciant Zoo Miami pour ses excuses et pour «le prendre au sérieux.”