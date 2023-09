Un Zelensky fougueux a affronté la Russie directement à l’ONU. Les représentants russes ont semblé s’ennuyer, puis se sont moqués

Volodymyr Zelensky partageait une chambre avec un représentant russe pour la première fois depuis l’invasion de son pays.

Il s’est attaqué à la Russie, la dénonçant comme criminelle et exigeant que le veto soviétique à l’ONU soit supprimé.

Le représentant de la Russie semblait s’ennuyer. Son ministre des Affaires étrangères a ensuite accusé Zelensky de refuser de négocier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affronté mercredi la Russie directement au Conseil de sécurité de l’ONU, dénonçant l’invasion de son pays par le Kremlin comme étant « criminelle » et exhortant les Nations Unies à retirer à Moscou son droit de veto.

Vêtu de son treillis militaire caractéristique, Zelensky, pour la première fois depuis l’invasion de février 2022, était assis dans la même pièce qu’un responsable russe, qui a répondu en faisant défiler son smartphone avec un air de désintérêt manifeste.

« La majeure partie du monde reconnaît la vérité sur cette guerre », a déclaré Zelensky. « Il s’agit d’une agression criminelle et non provoquée de la Russie contre notre nation visant à s’emparer du territoire et des ressources de l’Ukraine. »

Zelensky a appelé les Nations Unies à voter pour mettre fin au droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité.

Il a déclaré que cette décision pourrait s’inscrire dans le cadre de réformes de grande envergure au Conseil de sécurité qui incluraient une représentation permanente pour les pays en développement – ​​où le soutien à l’Ukraine a été tiède.

« Le pouvoir de veto entre les mains de l’agresseur est ce qui a poussé l’ONU dans une impasse », a déclaré Zelensky.

« Il est impossible d’arrêter la guerre parce que tous les efforts se heurtent au veto de l’agresseur ou de ceux qui cautionnent l’agresseur », a-t-il déclaré.

Zelensky a réitéré la position ukrainienne selon laquelle le droit de veto appartenait à l’ex-Union soviétique – l’un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale après laquelle les Nations Unies ont été créées – et non à la Russie du président Vladimir Poutine.

« Malheureusement, ce siège au Conseil de sécurité, que la Russie occupe illégalement grâce à des manipulations en coulisses après l’effondrement de l’Union soviétique, a été occupé par des menteurs dont le travail consiste à blanchir l’agression et le génocide », a déclaré Zelensky.

La Russie se moque

Supprimer le droit de veto de la Russie serait extrêmement difficile, Zelensky reconnaissant que Moscou « n’abandonnera pas volontairement ce privilège volé ».

Il existe cependant un précédent : en 1971, l’Assemblée générale a transféré le siège de la Chine avec droit de veto de Taiwan, alors considéré comme le représentant du pays, au gouvernement communiste du continent.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui s’est présenté au Conseil de sécurité après le départ de Zelensky, s’est moqué de l’idée de mettre fin au veto de la Russie et l’a décrit comme un moyen de contrôler la puissance occidentale.

« Le recours au veto est un outil tout à fait légitime prévu dans le [UN] Charte », a déclaré Lavrov.

La réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Ukraine, en marge de la 78e Assemblée générale de l’ONU, le 20 septembre 2023. (Photo d’ANGELA WEISS / AFP)

Lavrov a dénoncé Zelensky, qui cherche à reconquérir tous les territoires occupés par la Russie, pour ne pas avoir négocié et a demandé l’intervention du secrétaire d’État américain Antony Blinken – qui a regardé Lavrov pendant qu’il parlait.

S’adressant à Blinken, Lavrov a déclaré : « Je ne pense pas qu’il serait très difficile de donner l’ordre à Zelensky de lever le décret » contre les négociations.

Blinken, qui avait rencontré Lavrov avant la guerre pour le mettre en garde contre une invasion, a largement évité de le rencontrer depuis la guerre et aucun pourparler n’était prévu à New York.

Dans ses propres remarques lorsque Lavrov est entré dans la pièce, Blinken a rappelé une récente visite en Ukraine où il s’est rendu dans une ville où les corps de civils ukrainiens étaient entassés parmi les vivants dans le sous-sol d’une école.

« La Russie commet presque quotidiennement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en Ukraine », a déclaré Blinken.

Des tensions depuis le début

Les tensions ont éclaté avant même que Zelensky ne parle, la partie russe remettant en question la décision de l’actuel président du Conseil de sécurité, l’Albanie, représentée par le Premier ministre Edi Rama, de permettre à l’Ukrainien de passer en premier.

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia, demandant à plusieurs reprises la parole, a déclaré à Rama que laisser Zelensky, un ancien comédien, comparaître en premier risquait de « saper l’autorité du Conseil de sécurité » et de le transformer en « un one-man show ».

Rama a répondu calmement mais avec un agacement croissant, disant à l’envoyé russe : « Il y a une solution ici : vous arrêtez la guerre et le président Zelensky ne prendra pas la parole ».

Le secrétaire général Antonio Guterres s’est exprimé avant Zelensky et a également vivement critiqué la Russie pour sa « violation flagrante de la Charte des Nations Unies » en envahissant une autre nation.

Poutine, qui se rend rarement aux Nations Unies, n’est pas venu cette année. Il a évité d’autres rassemblements diplomatiques de haut niveau alors que les pays occidentaux cherchent à l’isoler et qu’il fait face à un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale.

S’adressant mardi à l’Assemblée générale, Zelensky a exprimé son soutien à l’Ukraine comme étant dans l’intérêt du monde, affirmant que la Russie « militarisait » à la fois la nourriture et l’énergie, notamment en mettant fin à un accord soutenu par l’ONU qui permettait à l’Ukraine d’expédier des céréales en toute sécurité via la mer Noire.

Certains pays en développement ont critiqué l’attention accordée à l’Ukraine, qui a reçu quelque 43 milliards de dollars d’aide militaire des seuls États-Unis.