Un YouTubeur populaire a passé deux ans à télécharger secrètement des vidéos préenregistrées tout en perdant 250 livres

La dernière vidéo du célèbre mukbanger Nickocado Avocado s’ouvre sur un homme maigre portant une grosse tête de panda fantaisie. Ce fut un choc pour les téléspectateurs de longue date, car Avocado n’avait pas mis en ligne de vidéo depuis des mois et la dernière fois que quelqu’un l’a vu en ligne, il pesait 186 kilos.

« Deux pas d’avance. J’ai toujours deux pas d’avance. C’est la plus grande expérience sociale de toute ma vie », a déclaré la tête de panda. C’était Avocat, mais il avait baissé son registre vocal. Sans doute pour ressembler à un méchant de dessin animé.

Le vrai nom d’Avocado est Nicholas Perry, et sa chaîne YouTube est légendaire parmi les fans de streaming et les observateurs de catastrophes. L’histoire raconte que Perry était un mukbanger soucieux de sa santé et qu’il aimait manger des salades et des avocats devant une caméra. Puis il a perdu son chemin et sa santé en poursuivant l’algorithme. Ces dernières années, des millions de personnes ont vu cet homme maigre de 70 kilos gonfler jusqu’à atteindre le poids impressionnant de 186 kilos.

En chemin, il a enregistré des vidéos dans lesquelles il avalait des quantités massives de nourriture. Les vignettes étaient grotesques, montrant souvent la gueule tachée de nourriture de Perry en train d’avaler une quantité inconfortable de nourriture. Le drame personnel était pire. Le mariage de Perry était en difficulté. Sa santé, semblait-il, était en danger. Il lui arrivait de fondre en larmes devant la caméra tout en avalant de la malbouffe.

Pour tous ceux qui regardaient, il semblait que Nickocado Avocado avait consommé Nicholas Perry.

Une industrie artisanale de commentaires sur Avocado a prospéré. Les gens ont mis en ligne des vidéos de réaction à chaque tournant du voyage. MeatCanyon, un animateur populaire sur YouTube, a parodié la chaîne de Perry dans une vidéo. Puis Avocado a enregistré sa propre vidéo réagissant à l’animation. Les chaînes dramatiques ont répertorié chaque moment de la vie d’Avocado. Des podcasts entiers ont été enregistrés pour résumer le drame et poser la question : « Qu’est-il arrivé à Nicholas Perry ? »

C’était, selon Perry, un véritable spectacle. « Je poste stratégiquement des vidéos préenregistrées depuis deux ans, à la fois sur YouTube et TikTok », a-t-il déclaré. il a dit à NBC« J’ai édité les vidéos pour qu’elles paraissent récentes, ce qui me permet de me concentrer sur la guérison de mon corps en coulisses. »

Dans la vidéo qu’il a mise en ligne le 6 septembre, il a monologué pendant trois minutes d’affilée sur les dangers des réseaux sociaux et a comparé ses spectateurs à des fourmis. « C’est séduisant. C’est convaincant. C’est captivant. Observer tous ces êtres malades et désorientés, parcourir Internet à la recherche d’histoires. D’idées. De rivalités. Où ils se sentent encouragés et engagés. Où ils s’impliquent dans les histoires et deviennent un produit d’influence. Assoiffés de distraction pour le temps non dépensé. Gâter leur esprit tout en le stimulant en même temps. C’est brillant et c’est dangereux. J’ai l’impression de surveiller des fourmis dans une fourmilière. L’une suit l’autre, suit l’autre, suit l’autre. C’est fascinant. C’est envoûtant. Tous ces petits consommateurs. Tous ces gens perdus et ennuyés. Les gens consomment tout ce qu’on leur dit de consommer. »

À ce moment-là, il enlève son masque de panda. Finie la banane façon Jimmy Neutron qui définissait sa personnalité et aidait à vendre des produits dérivés. Il l’a remplacée par une coupe au bol. Il lorgne la caméra, la tête penchée en avant pour avoir l’air maléfique. « Je suis donc le méchant. Parce que je me suis fait un méchant. Et vous continuerez à consommer ces histoires sur moi. Année après année après année. Tant que je dirai à Internet que je suis le méchant. Des histoires qui imprègnent, persistent et infectent l’esprit des fourmis. Influencent les fourmis. Lavage de cerveau des fourmis. Vous êtes les fourmis », a-t-il déclaré.

Après le monologue, la vidéo passe au noir. Quand Avocado revient, il sourit. Sa voix est remontée dans le registre vocal. Il est resté assis pendant 20 minutes et a mangé des nouilles épicées aux côtés de son perroquet bien-aimé, Noodles.

Perry a déclaré à NBC que le masque de panda était un symbole. « Le monde des réseaux sociaux n’est pas aussi noir et blanc qu’il y paraît. »

Le même jour que la révélation du méchant, Perry a ouvert de nouveaux comptes sur Instagram et X. Il a posté une nouvelle vidéo sur Avocat Nikocado 2 où il mangeait joyeusement des nouilles au fromage aux côtés de son perroquet.

« Bienvenue sur Nikocado 2 », a déclaré Perry. « C’est ma deuxième chaîne et j’espère que vous envisagerez de vous y abonner, car je ne sais même pas si les gens m’aiment ou s’ils veulent m’entendre. Je n’ai pas fait de vidéo depuis deux ans. »