Un youtubeur pakistanais offre à sa mariée un bébé âne pour le mariage, une vidéo virale fait fondre les cœurs

Obtenir des cadeaux de mariage est l’une des tâches les plus difficiles car les mariés doivent connaître les choix et les goûts de l’autre afin de se sentir spéciaux le jour J. Bien qu’il soit assez courant d’offrir un bijou coûteux ou certains appareils ostentatoires, le couple pense généralement à offrir quelque chose prêt à l’emploi. C’est ce qu’un marié pakistanais a fait à son mariage. YouTuber Azlan Shah a fait des pieds et des mains pour obtenir un cadeau exclusif pour sa fiancée qui n’était autre qu’un bébé âne !

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, YouTuber Azlan Shah de Karachi a surpris sa mariée avec un bébé âne lors de leur réception. Il s’est récemment marié avec l’influenceur des médias sociaux, le Dr Warisha Javed Khan.

Partageant une photo du cadeau sur sa poignée Instagram, Shah a expliqué la raison pour laquelle il offrait un cadeau unique à sa mariée. Il a fait remarquer à quel point Warisha aimait les bébés ânes, alors il a décidé de lui en offrir un lors de leur mariage. n’était pas séparé de sa mère et avait été amené avec lui.

La mariée, Warisha, était tellement ravie de recevoir le cadeau réconfortant qu’elle a caressé le bébé âne et lui a tapoté la tête. Une vidéo de Shah surprenant Warisha avec l’âne a également fait surface sur Internet qui a attiré l’attention et fait fondre le cœur de plusieurs utilisateurs. Dans le clip, on pouvait le voir répondre à la question la plus courante qui se poserait, “Pourquoi seulement un âne dans le cadeau?” À quoi Warisha a répondu qu’elle adorait les bébés ânes.

“C’est parce que vous (la mariée) l’aimez et deuxièmement, c’est l’animal le plus travailleur et le plus aimant du monde”, a déclaré Shah dans la vidéo virale. Il a ajouté que peu importe ce que les gens disent, l’âne est son animal spirituel et c’était son cadeau de mariage à Warisha. “S’il vous plaît, ne vous moquez pas de ça”, s’est-il exclamé à la fin.

Pendant ce temps, la vidéo a reçu des réactions mitigées de la part des utilisateurs en ligne car certains l’ont qualifiée de geste doux tandis que d’autres ont creusé et l’ont qualifiée de bizarre.

