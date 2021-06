Un youtubeur mexicain aide son mari à remporter la course au poste de gouverneur de l’État

Le vainqueur de l’élection a triomphé en grande partie grâce à sa femme d’influence YouTube glamour mais sans message, et à leurs apparitions avec des stars de la musique. la perdante a vu ses chances s’estomper après la sortie d’une vidéo d’elle lors d’une séance de coaching avec le leader du culte sexuel de NXIVM, Keith Raniere.

Cela ressemble à une élection qui aurait pu avoir lieu dans certaines parties de la Californie, mais c’est la course au poste de gouverneur dans l’État de la frontière nord du Mexique, Nuevo Leon, qui s’est avérée la plus révélatrice des courses du dimanche au Congrès, à l’État et au niveau local.

Le vainqueur apparent de la course, Samuel Garcia, 33 ans, est un ancien sénateur au visage de bébé dont la femme blonde, YouTuber Mariana Rodrguez, est mieux connue pour avoir publié des vidéos d’elle-même donnant des tutoriels de maquillage ou serrant un petit chien. Elle compte 44 500 abonnés à sa chaîne YouTube et certaines de ses vidéos obtiennent près d’un million de vues.

Le couple est devenu célèbre à travers le Mexique après avoir publié une vidéo de Garcia et Rodrguez assis dans une voiture alors qu’il nommait les villes où ils s’étaient rendus lors des arrêts de campagne. Rodriguez semble l’ignorer puis, cherchant apparemment à changer de sujet, elle tourne la caméra sur elle-même et dit : Tu veux voir mes baskets ? L’accent est mis sur ses baskets orange phosphorescent alors que Rodriguez ronronne fièrement Fosfo, Fosfo !

Ce n’est pas par hasard que l’orange est la couleur de la marque du petit parti du Mouvement des citoyens de Garcia. Rodriguez a depuis fait de ses baskets orange une marque de mode.

Ce n’était pas nécessairement Rodriguez qui est tombé d’une planche à roulettes à un arrêt de campagne qui était celui du couple. Garcia lui-même a attiré des hurlements dans un Mexique largement appauvri lorsque, décrivant ce qu’il a appelé son éducation difficile, il a rappelé comment son père, homme d’affaires, lui faisait jouer au golf avec papa le week-end avant de lui permettre de sortir faire la fête pendant ses années d’études. Il est également tombé au sol en essayant de lancer un ballon de football.

Le couple a également ébouriffé les plumes lorsqu’ils sont apparus en chantant et en dansant avec des musiciens de rock alternatif. Pourtant, ils n’étaient pas les seuls excentriques dans la course au poste de gouverneur de Nuevo Leon.

Clara Luz Flores, la candidate du parti présidentiel Andres Manuel Lpez Obradors Morena qui est arrivée troisième de la course, a haussé les sourcils lorsqu’elle a admis avoir rencontré Raniere, le chef condamné du culte NXIVM, qui était très présent à Nuevo Leon. Une vidéo a émergé d’elle assise à une table parlant à Raniere de sa vie sur un ton confessionnel pendant qu’il écoute et lui demande de tirer des conclusions à ce sujet.

Le Nuevo Leon a été le terreau du Mexique pour une politique étrange et avant-gardiste ces dernières années. Il y a six ans, le gouverneur sortant Jaime Rodriguez a remporté le poste de candidat indépendant en utilisant principalement son surnom, Bronco, qui signifie cheval sauvage en espagnol. Il a mené une campagne sur Internet avec un logo d’étalon, avec des vidéos le montrant galopant à cheval. Il s’est ensuite présenté sans succès à la présidence.

Mais la victoire de Garcia, il a obtenu 36,7% des voix dans une course à quatre était quelque peu surprenante puisque les procureurs fédéraux avaient annoncé en mai qu’ils prévoyaient de porter plainte contre lui pour avoir prétendument reçu des dons en espèces et obtenu illégalement des fonds dans sa campagne. L’annonce est intervenue après qu’il a laissé entendre que sa famille avait investi des millions dans la campagne, ce qui n’est pas autorisé par la loi mexicaine. Il est revenu plus tard sur cette déclaration.

Garcia a écrit : Je n’ai rien à cacher, aucune irrégularité dans ma campagne et encore moins dans ma vie personnelle ou professionnelle. La seule chose dont je suis coupable, c’est d’être en tête des sondages. Les électeurs de Nuevo Leon, une région industrielle relativement riche, semblaient attirés par la jeunesse et la fraîcheur de Garcia et Rodriguez.

J’ai voté pour Samuel parce qu’il est jeune et qu’il a offert la sécurité (publique), a déclaré Yesenia Aguilar dans la capitale de l’État, Monterrey. Je voulais aussi envoyer un message au président que je pense qu’il a tout fait de travers, la façon dont il a géré la pandémie. Je ne suis pas content de lui à cause de tant de morts, de meurtres de femmes, de tant de crimes.

Le Mexique a subi près de 229 000 décès confirmés par des tests COVID-19, mais comme si peu de tests ont été effectués, le gouvernement reconnaît que le chiffre réel est probablement d’environ 350 000.

Le résident de Monterrey, Fernando Gutierrez, a déclaré que Garcia était une bouffée d’air frais.

Oui, c’est un influenceur, je le suis sur Facebook et c’est comme ça que j’ai découvert sa campagne, a déclaré Gutierrez. J’aime sa plate-forme, et en plus, il s’oppose aux politiciens traditionnels qui ont gouverné ici auparavant.

Tout le monde n’est pas charmé.

Maintenant arrivent en politique des gens qui ont un facteur de divertissement, ceux qui dansent et chantent. Ce n’est pas seulement un phénomène mexicain, c’est mondial, a déclaré la chroniqueuse universitaire et politique Denise Dresser. C’est une dégradation où la politique devient autre chose, un spectacle.

On ne sait pas non plus à quel point Garcia est moderne.

Dans une vidéo, une jambe de Rodriguez vêtu d’un short apparaît au premier plan, et on entend Garcia marmonner : posez votre jambe ! N’allez pas montrer la jambe ! Je t’ai épousé pour moi, pas pour que tu puisses te montrer.

