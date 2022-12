Un youtubeur découvre la “douche de toilettes” à la Coupe du monde du Qatar et l’appelle “la meilleure invention de l’humanité”

YouTuber serbe d’origine croate et influenceur des médias sociaux, David Vujanic a récemment découvert un jet de toilette portatif au Qatar et depuis lors, il est surpris de son utilité. Il a également exprimé son inquiétude quant à la façon dont les pays occidentaux ne les utilisent pas. Il l’a considérée comme la « meilleure chose de tous les temps ». S’adressant à son compte Twitter officiel, il a écrit : « J’utilise la douche des fesses des toilettes au Qatar depuis un mois… Je suis absolument horrifié que nous n’utilisions que du papier toilette au Royaume-Uni / en Europe. . C’est la meilleure chose qui soit mec.”

En outre, il a mentionné qu’il avait utilisé un bidet en France, ce qui est correct mais encore une fois trop grand. « Il s’agit d’un simple pommeau de douche haute pression, plus fonctionnel et facilement adaptable. Investira à son retour à Londres. Mes fesses sont très reconnaissantes », a-t-il écrit. Jetez un œil à son tweet :

J’utilise le truc de la douche des fesses des toilettes au qatar depuis un mois… Je suis absolument horrifié que nous n’utilisions que du papier toilette au Royaume-Uni / en Europe. C’est la meilleure chose qui soit mec.— VUJ (@DavidVujanic) 14 décembre 2022

J’ai utilisé un bidet en France, c’est correct mais c’est trop gros, c’est un simple pommeau de douche haute pression, plus fonctionnel et facilement adaptable. Investira à son retour à Londres. Mes fesses sont très reconnaissantes.— VUJ (@DavidVujanic) 14 décembre 2022

Il a été tellement impressionné par l’équipement qu’il a également mis une image de celui-ci et a écrit qu’il voulait que cela soit imprimé sur son t-shirt. “Je veux que cette image soit imprimée sur un t-shirt… je suis maintenant le fondateur autoproclamé du groupe Shatafa Ultras… les fanatiques de la douche, allons-y”, a-t-il écrit. Voici le tweet :

Je veux que cette image soit imprimée sur un t-shirt… je suis maintenant le fondateur autoproclamé du groupe Shatafa Ultras… les fanatiques de la douche bum allons-y 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fwb0BQE24H– VUJ (@DavidVujanic) 14 décembre 2022

Depuis lors, le tweet a explosé et a recueilli près de 80 000 likes. « La meilleure invention de l’humanité. Jamais”, a écrit un utilisateur de Twitter en partageant une image. Une autre personne a écrit : “L’Espagne, le Portugal et l’Italie utilisent tous le bidet, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, il n’y a rien de tel.” Voici quelques réponses :

Je ne pourrais pas être plus d’accord. Les armes à feu sont partout en Finlande. Peut ajuster la température et la pression en fonction de vos préférences personnelles et/ou de vos besoins. 😅 pic.twitter.com/4s43YBEcXR– jyrki.jorge.george (@JyrkiJorge) 14 décembre 2022

S’adressant à Twitter, une personne a écrit: «Je ne sais pas pour les autres pays, mais en Égypte, la plupart des habitants l’ont combiné dans les toilettes, vous n’avez donc pas du tout à mettre la main là-bas. Il vous suffit d’ouvrir l’eau (la ligne bleue) pour sortir du point (la ligne jaune) et vous vous relevez totalement propre.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici