Un youtubeur australien rend visite à une tribu insulaire indigène qui n’a pratiquement aucun contact avec le monde extérieur

Un YouTuber australien, Brodie Moss, a récemment visité les «îles oubliées» du nord de Vanuatu et a rencontré une tribu insulaire indigène. Prenant sa poignée Instagram officielle, il a partagé une vidéo de la même chose. La vidéo a été tournée sur l’île de Kwakéa, qui abrite un homme de race blanche que Moss appelle simplement Brett. Il considérait cette visite comme “l’expérience la plus folle de sa vie”. Il a mis en ligne l’intégralité du vlog sur sa page YouTube.

“Je suis dans le groupe d’îles le plus au nord du Vanuatu, il n’y a pas de magasins, il n’y a pratiquement pas d’électricité ou de réception, et nous mangerons tout ce que nous pourrons attraper dans l’océan ou sur terre”, dit-il en montrant son petit cabane avant que le groupe ne monte à bord d’un bateau.

« Vous voyez ces îles là-bas au loin ? Nous nous dirigeons vers eux. Ce sont les îles avec lesquelles Brett fait du commerce, et celle d’où viennent tous les habitants », a déclaré le YouTuber. Plus loin, dans la vidéo, on peut voir les peuples tribaux se mettre à chanter et à danser.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale avec 2,8 millions de vues. “C’était assez intimidant au début. Une chose qui se démarque vraiment, c’est que ces gens n’ont rien d’autre que la nature qui les entoure. Pas d’internet, de technologie moderne… rien. Ils ressemblent aux personnes les plus heureuses sur terre. Incroyable !”, a commenté un utilisateur de YouTube. Une autre personne a écrit : “Ce qui est époustouflant, c’est que toutes ces anciennes tribus semblent tellement plus heureuses que nous. Elles ne vivent pas dans le passé ni dans le futur, mais dans le présent et toutes ensemble. comme une grande famille. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu d’enfants aussi heureux.

Un utilisateur de YouTube a écrit : « Le seul villageois a tiré son arc et sa flèche à Brody sur le sentier menant au village. Il était difficile de dire, au début, si les insulaires les conduiraient à la mort ou à la fête.”

