Un youtubeur américain parle télougou dans des restaurants indiens aux États-Unis et reçoit plein de nourriture gratuite

La YouTubeuse américaine Xiaoma a un penchant pour l’apprentissage des langues indiennes et reçoit souvent des réponses chaleureuses. Le télougou étant l’une des langues indiennes largement parlées aux États-Unis, Xiaoma a décidé de faire le tour du New Jersey, d’y visiter des restaurants indiens et de commander en télougou. Tout d’abord, il se rend dans un restaurant appelé Pariwaar Delights, où il commande du chai iranien. Après avoir passé sa commande en telugu cassé, Xiaoma reçoit une réponse souriante de la personne au comptoir. Plus tard, il est également complimenté pour ses “compétences en télougou”.

Ensuite, il visite un restaurant appelé Hyderabad House, où il essaie le biryani de chèvre. En plus de converser en telugu, Xiaoma a dévoré le biryani et l’a trouvé “phénoménal”. Il reçoit également du chai gratuit. Au restaurant suivant, Sapthagiri Taste of India, il reçoit un uttapam et un lassi à la mangue après que les gens au comptoir se soient remis de sa commande inattendue en telugu. Au Golconda Chimney, c’est là que le YouTuber obtient plus de nourriture gratuite. Au début, il se voit offrir une réduction par la personne au comptoir, qui dit être originaire d’Hyderabad. Ils discutent également de la façon dont Xiaoma a appris le télougou en ligne et du fait qu’il n’était jamais allé en Inde mais qu’il aimerait y aller.

Plus tard, Xiaoma reçoit des rasmalai gratuits du restaurant. “J’ai l’impression d’avoir mangé tellement de nourriture gratuite aujourd’hui”, déclare le YouTuber. Il ajoute qu’il a essayé de laisser de gros pourboires dans les restaurants et qu’il a essayé de se rattraper.

Auparavant, Xiaoma faisait le tour des restaurants tamouls de New York. Racontant son expérience, le YouTuber a écrit : « Je suis fasciné par la langue tamoule depuis que j’ai appris que c’est l’une des langues les plus anciennes du monde encore en usage. Parlé à la fois en Inde et au Sri Lanka, c’est en fait assez rare en Amérique, mais j’ai pu trouver des restaurants à New York et dans les environs qui sont gérés par des locuteurs tamouls et voici ce qui s’est passé lorsque j’ai essayé de commander dans cet ancien et beau mais extrêmement difficile Langue.” Tout d’abord, il s’est rendu dans un stand de dosa très célèbre à New York. Après cela, il a visité un magasin d’alimentation tamoul et a passé des commandes en langue tamoule. Impressionné par sa maîtrise du tamoul, le propriétaire du magasin lui a dit que la nourriture était offerte par la maison.

