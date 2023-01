Un youtubeur américain étourdit les habitants d’Amritsar avec un pendjabi “courant”, reçoit de l’amour et de la nourriture gratuite

Un YouTuber américain, qui a récemment visité le temple sacré d’or d’Amritsar, a été émerveillé par l’hospitalité qu’il a reçue de la communauté indienne punjabi. Lors de sa tournée de vlog dans les environs, Arieh Smith, également connu sous le nom de Xiaomanyc ou simplement Xiaoma, a été vu en train d’interagir avec des inconnus. Mais ce qui a volé la vedette, c’est la tentative du YouTuber de parler le pendjabi. Une série de personnes, qui figuraient dans son clip, ont été stupéfaites de regarder un étranger parler le pendjabi, beaucoup d’entre elles ont également essayé de lui demander d’où il avait appris la langue. En répondant à la question, le YouTuber a révélé qu’il l’avait appris sur Internet.

Une autre chose qui a surpris Arieh était la nourriture gratuite qu’il a reçue des colporteurs locaux. “J’ai récemment visité Amritsar, en Inde, et j’ai été complètement stupéfait par la quantité de choses gratuites que les gens m’ont données. Les gens ont également été très surpris quand j’ai parlé le pendjabi, même si mon pendjabi est terrible », a-t-il expliqué. Le YouTuber a essayé de payer plusieurs fois tout au long de son vlog. Cependant, les commerçants n’accepteraient pas ou quelqu’un d’autre aurait déjà payé pour cette nourriture.

Arieh a été ému par la réponse généreuse du peuple.

Un segment de la vidéo relate également sa visite à l’intérieur du Temple d’or, après avoir lu attentivement les instructions, Arieh s’est lavé les jambes avant d’entrer dans le lieu saint. Il a été rejoint par deux étrangers qui l’ont chaleureusement salué et l’ont rejoint pendant le langar. Après avoir mangé le langar prasad, Arieh s’est rendu dans la région où des centaines de bénévoles se sont rassemblés pour contribuer à faire de la nourriture pour des milliers de personnes qui visitent quotidiennement le Temple d’Or. Regardez la visite du temple d’or d’Arieh Smith ci-dessous :

Le YouTuber a également interagi avec un groupe d’enfants tout en se baignant dans l’eau bénite du temple avant de quitter l’endroit. “Vous savez ce qui est cool à ce sujet, c’est que des gens au hasard veulent me dire bonjour. Ce sont juste des gens au hasard qui voient un étranger se promener et dire “Hey, quoi de neuf” », a déclaré le YouTuber tout en partageant ses dernières réflexions. Le vlog Golden Temple d’Arieh Smith a amassé plus de cinq millions de vues sur YouTube avec des réactions variées de la part des utilisateurs des médias sociaux.

