Le collectionneur canadien et YouTuber Alex Archbold a eu une agréable surprise après avoir trouvé une large gamme d’objets anciens dans sa maison nouvellement achetée. Habitant d’Edmonton, Alex dirige la chaîne YouTube Curiosity Inc. avec sa famille qui vend certaines des choses les plus uniques et les plus fascinantes. Selon un rapport de CBC, la famille a récemment emménagé dans une nouvelle maison qui appartenait auparavant à un professeur de piano, Bette-Joan Rac. C’est le piano unique de la maison qui a incité Alex à acheter la maison. Cependant, il ne savait pas que Bette-Joan avait plus qu’un piano attrayant dans sa maison.

Dans une récente vidéo YouTube, Alex raconte comment il a découvert diverses antiquités et objets cachés dans sa nouvelle maison qui ont été rassemblés par le professeur de piano. Bette-Joan, décédée en novembre 2020, était une «collectionneuse extrême», selon Alex. En explorant la maison, Alex et son équipe ont découvert quelques petites barres d’argent tombées de quelques tracts. C’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte que la maison avait dans son magasin une gamme d’articles précieux. Ils ont alors commencé à parcourir chaque livre, magazine, journal et même chaussure pour rechercher des objets uniques ou précieux que Bette-Joan aurait pu garder. Et les trésors étaient en effet cachés dans les endroits les plus improbables.

À travers plusieurs vidéos YouTube, Alex a montré à ses abonnés ce qu’il avait découvert à la maison et l’un des articles les plus convoités était des portefeuilles remplis d’argent, un lingot d’argent de 100 onces et des sacs contenant des bagues en or et en diamant.

Parler à Panda ennuyé,Alex a décrit Bette-Joan comme une fleur lumineuse qui s’habillait de manière très colorée avec un grand sourire. Il a dit qu’on lui avait dit qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent, donc à l’époque il espérait que l’argent de la vente de sa voiture qu’il avait achetée pourrait l’aider. Alex a dit CBC qu’elle était une femme avec plusieurs couches de vêtements intéressants, des bijoux, beaucoup de bagues et de colliers et un nœud dans les cheveux. Elle avait également beaucoup voyagé et avait l’habitude d’aller à Hawaï chaque année pour des vacances.

Alex a dit CBC que les objets qu’il a découverts dans la maison ont incité des gens à enchérir sur ses ventes aux enchères d’Allemagne, d’Australie, d’Italie et bien d’autres et ces gens sont intéressés par cette histoire.