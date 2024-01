Un week-end tranquille au box-office avec “The Beekeeper” en prime et quelques boosts aux Oscars

Les salles de cinéma et le public se sont installés pour quelques secondes ce week-end. En l’absence de nouvelles sorties à grande échelle au programme, une foule de vestiges a soutenu le box-office nord-américain, mené par « L’apiculteur » dans sa troisième semaine de sortie.

Jason Statham, l’acteur d’Amazon MGM Studios, a gagné 7,4 millions de dollars pour occuper la première place, selon les estimations du studio dimanche. Il n’a baissé que de 14 % par rapport au week-end précédent et porte son total national courant à 42,3 millions de dollars. Au niveau mondial, il a dépassé les 100 millions de dollars.

« Méchantes filles » La comédie musicale, qui en est également à son troisième week-end, suivait de près, avec 7,3 millions de dollars. Le film a désormais rapporté 60,8 millions de dollars en Amérique du Nord.

En troisième place, Warner Bros. ” Wonka ” a ajouté 5,9 millions de dollars lors de son septième week-end alors que le Comédie musicale dirigée par Timothée Chalamet se rapproche à peine de 200 millions de dollars au niveau national. Il s’élève actuellement à 195,2 millions de dollars au niveau national.

Le top cinq est complété par “Migration” d’Universal et Illumination, avec 5,1 millions de dollars, ce qui lui a permis de dépasser la barre des 100 millions de dollars au niveau national, et la comédie romantique de Sony “Anyone But You”, avec 4,8 millions de dollars, ce qui porte son total à 71,2 millions de dollars.

C’était le premier week-end de cinéma après Nominations aux Oscars. Alors que de nombreux prétendants sont déjà disponible pour regarder à la maison, dont « Oppenheimer », « Barbie », « Killers of the Flower Moon » et « The Holdovers », plusieurs films encore en salles ont bénéficié d’un élan considérable grâce au buzz. « American Fiction » d’Amazon et MGM, nominé pour cinq prix, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Jeffrey Wright, a obtenu une hausse de 65 % au cours de sa septième semaine, avec 2,9 millions de dollars de ventes de billets.

“Poor Things” de Searchlight, nominé pour 11 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice pour Emma Stone, devrait également bénéficier d’un grand coup de pouce. Vendredi, lors de son huitième week-end, il a gagné 849 000 $.

Et « The Zone of Interest » d’A24, qui a reçu cinq nominations, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Johathan Glazer, a été diffusé sur 317 écrans, où il a rapporté 1,1 million de dollars. Le studio a déclaré que la plupart des audiences sur les principaux marchés avaient moins de 35 ans.

Universal a présenté “Oppenheimer”, le candidat principal aux Oscars, dans 1 262 cinémas, où il a gagné un million de dollars supplémentaires ce week-end. Focus Features a également ajouté 1 140 écrans pour son grand candidat aux Oscars, « The Holdovers » d’Alexander Payne, qui est également diffusé sur Peacock. Il a ajouté environ 520 000 dollars, ce qui porte son total cumulé à 19,3 millions de dollars.