Gator Nation au Pentastic Jazz Festival le samedi 10 septembre. Le groupe de jazz sud-californien Gator Nation divertit ceux du Penticton Trade and Convention Center au Pentastic Jazz Festival le samedi 10 septembre. Le Penticton Trade and Convention Centre était l’un des trois sites à accueillir le festival.

Penticton était à la maison pour tout le jazz samedi après-midi.

Plus de 3 000 personnes ont mis la main sur des billets pour le Pentastic Jazz Festival ce week-end pour voir certains des meilleurs musiciens d’Amérique du Nord, principalement de Californie, se produire dans trois salles différentes de Penticton.

Le festival est revenu pour sa 26e année le vendredi 9 septembre, après une interruption de deux ans, au milieu de la pandémie. Les performances de plusieurs artistes itinérants et locaux devraient se terminer le dimanche soir 11 septembre.

« Ce furent deux très longues années », a déclaré Michael Campbell, président du festival. “Ma femme et moi sommes arrêtés dans la rue avec des gens qui nous remercient de nous être assurés de revenir pour mettre ça.”

En plus de la forte contingence de musiciens californiens, Campbell dit que des artistes de Detroit, Michigan, New York, Washington, Oregon et de tout l’Ouest canadien ont fait le voyage à Peach City pour l’occasion.

Le Penticton Trade and Convention Centre, SS Sicamous et Orchard House ont accueilli le festival, avec des dizaines de mélomanes présents, qui n’ont pas eu peur d’éclater leurs mouvements de danse pendant les représentations.

“Nous sommes ravis d’être de retour et ravis de voir tout le soutien que nous recevons”, a déclaré Campbell. « Cela a été très gratifiant et nous avons déjà hâte à l’année prochaine.

“Nous avons des fans ici de partout en Amérique du Nord, même certains que j’ai rencontrés du Danemark et du Royaume-Uni”

Les musiciens qui devaient jouer au festival ont présenté diverses interprétations du jazz, qu’il s’agisse de l’ensemble optimiste de style sudiste de Gator Nation ou de l’interprétation traditionnelle du genre par le professeur Cunningham et sa vieille école.

Campbell supervise le festival depuis sa création. L’édition de cette année, cependant, sera celle dont il se souviendra toujours.

“C’était une période sombre sans qu’il n’y en ait pas”, a-t-il déclaré. “C’est juste incroyable de dire que c’est de retour.”

La musique jazz envahira les trois salles de Penticton susmentionnées dimanche pour conclure le festival, de 9 h à 15 h.

Le programme complet est disponible ici.

