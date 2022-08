Un wagon d’époque arrive à Oregon Depot – Shaw Local

OREGON – Après avoir fait attendre les passionnés de chemin de fer pendant des semaines, le wagon vintage Silver View est arrivé dans l’Oregon dans un tourbillon d’activités dimanche.

“C’est enfin arrivé”, a déclaré Roger Cain, après que l’élégante voiture de tourisme ait été tirée vers l’Oregon derrière d’autres wagons vides. “Maintenant, nous devons juste l’amener là où il sera assis pendant sa restauration.”

Cain est l’un des bénévoles de l’Oregon Depot qui aide au projet de déplacement du wagon vers l’Oregon Depot pour sa prochaine phase de restauration. Ils pensaient qu’il arriverait lundi, mais le Silver View est arrivé en ville dimanche après-midi.

Le wagon Silver View se trouve sur la voie après son arrivée au dépôt de l’Oregon dimanche après-midi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

La voiture Vista Dome emblématique du célèbre Twin Cities Zephyr de Burlington a commencé son voyage vers l’Oregon lorsque l’ancien résident de l’Oregon, Peter Medins, maintenant de Woodstock, a rencontré Mike Abernethy, de St. Charles, le propriétaire du Silver View. Les deux étaient en tournée ferroviaire lorsqu’ils ont commencé à parler des travaux de restauration en cours d’Abernethy sur l’élégant wagon qui se trouvait à Charles City, Iowa.

Medins, qui se souvient d’avoir fait un voyage de l’Oregon à Minneapolis sur le Twin Cities Zephyr dans son enfance, a suggéré à Abernethy de rapprocher le Silver View de St. Charles et a proposé le dépôt de l’Oregon.

Plus tôt cette année, les responsables du Burlington Northern-Santa Fe (BNSF) ont accepté de remplacer et d’améliorer la voie “maison” – la voie qui desservait autrefois le fret – juste à l’ouest du dépôt de l’Oregon pour que le Silver View puisse s’y asseoir.

Cette voie, située au nord de la ligne de fret active de la BNSF, sera la nouvelle maison du Silver View lors de sa prochaine phase de restauration.

Le conseil du musée de l’Oregon Depot s’est vu offrir un don de contrepartie de 5 000 $ de Medins pour les coûts associés au déménagement avec Silver View. Le conseil d’administration de l’Oregon Depot a égalé son don avec des fonds donnés par des donateurs locaux.

Abernethy est président et voyagiste de Zephyr Route, une petite entreprise privée qu’il a lancée pour financer la restauration de Silver View. Son site internet est : www.zephyrroute.com.

«Nous nous engageons à offrir des circuits ferroviaires de haute qualité qui rappellent la façon dont les voyages en train étaient pratiqués dans le passé», lit-on sur le site Web d’Abernethy.

Au début d’août, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a transporté le Silver View à East Dubuque, puis à Savanna. Après un détour imprévu à Prairie du Chien, dans le Wisconsin, et une escale à Lacrosse, la voiture s’est finalement rendue à Rochelle dimanche, puis à l’ouest de l’Oregon.

L’Oregon Depot a été restauré par des volontaires locaux et abrite un musée qui reflète l’histoire des voyages en train vers et depuis la ville de 3 800, située à 40 miles à l’ouest de DeKalb. Pour plus d’informations sur la visite de l’Oregon Depot http://oregonil.com/oregon-depot-museum/.

Argent Afficher les faits

Les informations suivantes ont été fournies par l’Oregon Depot.

Silver View a été construit par Budd Co. et livré au Burlington Northern-Santa Fe le 29 novembre 1947. Il est immédiatement devenu l’une des voitures Vista Dome emblématiques des célèbres Twin Cities Zephyrs de Burlington. Les Twin Cities Zephyrs opéraient entre Chicago et les villes de saké de son nom. Il a été commercialisé comme “où la nature sourit à 300 miles”.

Silver View et sa voiture sœur, Silver Vista, fonctionnaient toutes deux comme des voitures-salons de jour avec un salon.

Leurs dômes ont été configurés avec les 24 sièges habituels. Le « rez-de-chaussée » des voitures comptait 26 sièges de salon à l’extrémité arrière/d’observation.