Les participants à la conférence annuelle d’action politique conservatrice ont eu droit à une vidéo bizarre mettant en vedette un «futurologue samouraï» japonais louant les prouesses de Donald Trump dans la lutte contre les communistes, deux jours avant le propre discours de Trump.

Un guichet unique pour tout ce qui est républicain, la conférence annuelle d’action politique conservatrice (CPAC) sert de baromètre pour la direction du GOP. De la liste des orateurs pro-Trump à une apparition dimanche soir de l’ancien président lui-même, la conférence de cette année est consacrée à Donald Trump.

Mis à part le casting habituel de législateurs favorables à Trump et d’influenceurs conservateurs, les éloges pour Trump sont venus d’endroits inhabituels, comme d’un Japonais. «Futurologue samouraï» et l’analyste géopolitique Gemki Fujii. Vendredi, les invités de CPAC ont eu droit à un court clip vidéo, qui s’est ouvert avec le Fujii aux cheveux blancs pratiquant ses katana slashes dans les bois.

«Bonjour les conservateurs américains» Fujii a déclaré aux téléspectateurs, se présentant comme un auteur et un journaliste. «Je respecte le président Trump et les conservateurs américains», a-t-il poursuivi, louant le combat de Trump contre «Les communistes chinois».

«Le président Trump est un vrai samouraï américain», déclare-t-il, avant de s’engager à «Alliance américano-japonaise entre les samouraïs et les samouraïs.»

L’apparente adoration de Fujii pour Trump découle probablement de la posture agressive de l’ancienne administration à l’égard de Pékin. Fujii est un opposant engagé au Parti communiste chinois et a apporté son soutien aux musulmans ouïghours de Chine et au mouvement indépendantiste taïwanais. Il est également apparu à plusieurs reprises dans une spin-off japonaise de CPAC et à CPAC 2020 à National Harbour, Maryland. Quant à sa description de lui-même en tant que «Futurologue samouraï», Fujii prétend avoir prédit avec précision l’effondrement financier de 2008 et l’élection de Trump en 2016.

Quant à la façon dont sa vidéo a été présentée à CPAC cette année, sa société, World Forecast, est un «commanditaire principal» de la conférence. Les commanditaires de la présentation paient 125 000 $ pour qu’une vidéo d’une minute soit diffusée trois fois par jour aux participants, en plus d’une foule d’autres avantages promotionnels.

Fujii n’est pas le seul supporter japonais de Trump à apparaître ce week-end à Orlando. Hiroaki Aeba, président de l’Union conservatrice japonaise, prononcera également un discours. CPAC décrit Aeba comme «Une voix puissante pour la liberté dans une région par ailleurs hostile», ce qui signifie qu’il va plus que probablement enflammer le public avec une tirade contre la Chine.

