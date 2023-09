Un vrai ours se faufile dans Walt Disney World en Floride

Le Country Bear Musical Jamboree a récemment annoncé quelques changements pour un nouveau spectacle en 2024 – et apparemment la nouvelle a été portée à la communauté des ours, car un ours noir réel a fait une apparition surprise à Frontierland à Monde Walt DisneyLe royaume magique de.

Rapports d’observation d’un ours noir au Parc Disney d’Orlando, Floride Le complexe a commencé à apparaître en ligne plus tôt lundi, alors que la nouvelle de la fermeture d’attractions à proximité de l’île Tom Sawyer à Frontierland s’est répandue. Les parcs Disney sont passés à l’action, fermant dans un premier temps un total de 10 attractions à Frontierland alors que des histoires se répandaient selon lesquelles un ours était coincé dans un arbre. Frontierland est une partie importante du tronçon de voie ferrée, il est donc possible que l’ours s’y soit promené et dans les zones entourant le chemin de fer de Big Thunder Mountain et la zone de construction de L’aventure du bayou de Tiana.

Walt Disney World a confirmé la présence inattendue du visiteur dans un communiqué : « Nous travaillons avec la Florida Fish & Wildlife Conservation Commission et avons pris la décision de rouvrir Frontierland, Liberty Square et Adventureland au Magic Kingdom Park. Veuillez consulter ci-dessous les informations partagées par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Comme l’a partagé le FWC, le personnel est sur place et travaille à capturer et à déplacer l’ours.

Mise à jour: Florida Fish and Wildlife a récupéré en toute sécurité l’ourse adulte qui a été vue coincée dans un arbre à Magic Kingdom.

De la Commission de conservation du poisson et de la faune de Floride

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) est au courant de la présence d’un ours noir signalé dans un arbre de la propriété Walt Disney World au Magic Kingdom. Les biologistes du programme de gestion des ours du FWC, ainsi que les agents chargés de l’application de la loi du FWC, ont capturé en toute sécurité l’ourse adulte. Dans la plupart des cas, il est préférable que les ours disposent d’un espace et puissent se déplacer seuls, mais étant donné cette situation, le personnel a capturé l’animal et le déplace hors du parc vers une zone située dans ou autour de la forêt nationale d’Ocala. .

À l’automne, les ours sont plus actifs alors qu’ils recherchent de la nourriture pour constituer leurs réserves de graisse pour l’hiver. Cet ours en particulier se déplaçait probablement dans la zone à la recherche de nourriture. Le FWC rappelle aux gens que si vous voyez un ours, laissez-lui de l’espace et ne jamais l’approcher ni le nourrir. Pour en savoir plus sur les ours et comment éviter les conflits avec eux, visitez MyFWC.com/Bear ou BearWise.org. Pour plus d’informations sur le fait que les ours soient plus actifs à l’automne, le FWC a récemment publié un communiqué de presse sur le sujet : .Contactez la hotline d’alerte faunique du FWC au 888-404-FWCC (3922) si vous vous sentez menacé par un ours; observer un ours malade, blessé, mort ou orphelin; ou pour signaler quelqu’un qui fait du mal à des ours ou qui les nourrit intentionnellement.

io9 gardera évidemment un œil sur toute mise à jour sur l’actualité des ours.

