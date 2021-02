Des célébrités pleurent la mort de Dustin Diamond, décédé lundi après sa bataille contre le cancer.

Diamond, décédé à 44 ans après son diagnostic de carcinome, était célèbre pour avoir joué le geek irritable et irritant Samuel « Screech » Powers de la fin des années 1980 à 2000 sur la sitcom télévisée « Saved by the Bell ». Ses camarades de classe du lycée Bayside ont été parmi les premiers à rendre hommage à l’acteur.

« Dustin, mon homme va vous manquer », Mario Lopez, qui jouait AC Slater, tweeté. « La fragilité de cette vie est quelque chose qu’il ne faut jamais prendre pour acquis. Les prières pour votre famille continueront … »

Mark-Paul Gosselaar, qui jouait Zack Morris, se souvenait de Diamond comme d’un « vrai génie comique ».

« Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. En repensant au temps que nous avons passé à travailler ensemble, ces étincelles brutes et brillantes que lui seul a pu produire me manqueront. Une tarte au visage, mon camarade, » il a écrit.

« Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de mon ancienne co-star @realdustindiamond », a écrit Tiffani Thiessen, qui jouait Kelly Kapowski, sur Instagram. « La vie est extrêmement fragile et c’est quelque chose que nous ne devrions jamais prendre pour acquis. Dieu accélère Dustin. 💔 »

La star de « Good Burger » Kel Mitchell a commenté l’hommage de Thiessen, écrivant, « priant pour vous et la famille de Dustin pendant ce temps. »

Tori Spelling, qui a dépeint la petite amie de Screech Violet Anne Bickerstaff, a appelé son «premier amour à l’écran» une «icône pour moi professionnellement et personnellement».

«Avant qu’il y ait David et Donna (sur ‘Beverly Hills, 90210’), il y avait Screech et Violet. Dustin était mon premier baiser à l’écran», a écrit Spelling à côté d’une photo Instagram de leurs personnages. «RIP Samuel love, your Violet. «

Spelling a rappelé que Diamond était un «jeune gentleman» en l’accueillant «à bras ouverts».

« Comme on peut l’imaginer, être le débutant dans une émission à succès était accablant pour une fille de 14 ans. Il m’a non seulement montré les alentours, mais s’est assuré que j’allais toujours bien », a-t-elle écrit. «Il était gentil, intelligent et faisait toujours rire tout le monde. C’était un excellent partenaire de scène. C’était un gars vraiment bien… Je suis content qu’il n’ait plus de douleur.

D’autres célébrités ont également rendu hommage.

La personnalité de la télévision Loni Love a commémoré Diamond pour avoir incarné «l’un des personnages de télévision les plus adorables».

«Merci d’avoir rendu mon enfance un peu plus drôle… reposez-vous maintenant. Condoléances à sa famille,» elle a tweeté.

Dustin Diamond:La star de « Saved by the Bell » meurt à 44 ans après une bataille contre le cancer

Wendy Williams tweeté que «nos pensées vont à la famille, aux amis et aux fans de l’acteur #DustinDiamond».

Le rappeur Juicy J a également tweeté ses condoléances.

« Sauvé par la cloche était l’une de mes émissions de télévision préférées », a-t-elle écrit. « RIP Screech »

En janvier, la page Facebook de Diamond a révélé qu’il avait été hospitalisé pour subir des «tests médicaux». Le représentant de Diamond, Roger Paul, a confirmé plus tard son diagnostic de cancer.

Lundi, Paul a confirmé la mort de Diamond à USA TODAY.

« Nous sommes attristés de confirmer le décès de Dustin Diamond le lundi 1er février 2021 en raison d’un carcinome », a déclaré son publiciste Roger Paul à USA TODAY.

« Il a été diagnostiqué avec cette forme brutale et implacable de cancer malin il y a seulement trois semaines. Pendant ce temps-là, il a réussi à se propager rapidement dans tout son système; la seule pitié dont il a fait preuve était son exécution brutale et rapide. Dustin n’a pas souffert. Il l’a fait. ne pas être submergé par la douleur. Pour cela, nous sommes reconnaissants. «

Contribuant: Associated Press, Cydney Henderson, Erin Jensen et Charles Trepany