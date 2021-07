« Un vrai combattant »: un escrimeur russe quitte la cérémonie de remise des médailles en FAUTEUIL ROULANT après avoir défié une blessure pour aider son équipe à remporter l’or à Tokyo (VIDEO)

La joueuse de 22 ans s’est blessée à la cheville lors du premier match et a été soignée pendant environ cinq minutes avant de retourner sur la plate-forme.

Une fois sa cheville enroulée, Martyanova a persévéré pour aider à sceller le deuxième triomphe de son pays dans une finale d’escrime féminine en faisant match nul, en perdant un autre puis en gagnant.

Initialement elle-même remplaçante pour remplacer Adelina Zagidullina plus tôt dans le tournoi, Martyanova n’a pas pu être remplacée malgré sa blessure, car les remplacements inversés sont interdits aux Jeux olympiques.

Et avec l’aide de Zagidullina, elle a sauté sur une jambe pour célébrer l’exploit héroïque, dans une belle touche de son coéquipier de soutien.

La bravoure de Martyanova l’a vue recevoir des éloges de la part de ses compatriotes, le compte Instagram du Comité olympique russe expliquant comment Martyanova était « pratiquement porté par ses amis après la cérémonie de remise des prix. »

« Elle a pu marcher sur une jambe jusqu’au fauteuil roulant et s’est littéralement effondrée dessus en larmes », une déclaration a continué.

« Il n’y avait plus de force pour supporter la douleur. Elle ne pouvait plus marcher sur sa jambe blessée. Elle s’est battue dans cet état dans la dernière demi-heure il y a une demi-heure. »

« Si Marta n’avait pas continué, notre équipe aurait été retirée du tournoi, car il n’y avait plus de remplacements », cela a été signalé.

« Il n’y a pas de mots ni d’épithètes pour rendre hommage à son héroïsme. Cela nécessite une reconnaissance nationale inconditionnelle et une profonde révérence à ses pieds… »

« Ce sont les Jeux Olympiques. C’est la victoire. Et ce sont nos filles fantastiques ! Il y en a d’autres comme elles dans le monde ! »

Les réponses à ce message ont également été très appréciées de la « vrai guerrier », avec un dicton : « Marta, guéris vite ! Tu es une vraie combattante. »

« Guérissez-vous bientôt – ce sont nos héros ! » en a dirigé un autre, comme quelqu’un d’autre l’a admis, « J’ai les larmes aux yeux à cause de votre dévouement et de votre travail pour la gloire de l’équipe et du pays. »