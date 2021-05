Un vrai combat est enfin sur le point d’éclater après une autre semaine absurde de boxe – Canelo & Saunders pourraient racheter les ordures

Il y a quelque chose à propos de Floyd Mayweather et Jake Paul qui s’affrontent comme des ennemis de terrain de jeu à Miami. Vers la fin d’une autre semaine pleine de mots et sans substance, une dispute sur un seul chapeau volé semble étrangement refléter ce à quoi la boxe semble trop souvent être arrivée.

Bien qu’il y ait peu d’anticipation pour un combat dans lequel un grand sportif souille son héritage en partageant une bague avec un novice jappant, il y a beaucoup plus d’appétit pour la confrontation des poids lourds de Tyson Fury avec Anthony Joshua.

Fury a prétendu à plusieurs reprises être un ivrogne quotidien, enragé contre les promoteurs, parcourant les documents avec la facilité d’un homme choisissant une paire de baskets dans un catalogue et au bord d’un combat de trilogie ostensiblement inutile avec Deontay Wilder.

Le fait que personne impliquée dans la mise en place de Fury contre Joshua ne semble conscient de la façon dont le shadowboxing verbal sans fin est devenu épuisant témoigne des réserves d’anticipation du concours dans le monde entier.

Les combats impliquant Billy Joe Saunders sont généralement moins attendus. Un maître des victoires aux points larges avec un air d’inévitabilité à leur sujet, Saunders est un gaucher élégant dont les immenses talents de ring ont été presque fatalement sapés par sa personnalité abrasive et sa litanie d’incidents en dehors du ring qui lui ont valu environ 160000 dollars d’amendes de la part des Britanniques. Conseil de contrôle de la boxe ces dernières années.

Maintenant, il fait partie du combat en salle le plus populaire de l’histoire de la boxe américaine. Au moins 60000 fans devraient affluer samedi au stade AT&T au Texas, battant le record sous un toit aux États-Unis et offrant la plus grande participation à tous les événements du pays depuis environ 14 mois.

Il serait absurde de suggérer que la grande majorité n’est pas là pour voir le mégastre mexicain Canelo, le frappeur lourd très expérimenté dont la seule défaite a été contre Floyd Mayweather. Pourtant, Saunders n’est pas là pour inventer les chiffres sur le ring.

S’il est peu probable qu’un combattant soit intimidé par la perspective décourageante d’affronter Canelo, ce sont les Saunders qui battent la poitrine de manière irrépressible. Il adorera probablement prendre l’étiquette de l’opprimé pour ce qui sera probablement la première fois de sa carrière sans tache de 30 combats, ses seuls problèmes dans le passé étant survenus quand il n’a manifestement pas réussi à se préparer correctement pour les combats, s’efforçant de remporter la victoire alors qu’il aurait dû. galopé contre des adversaires moindres.

Il n’y avait pas besoin de la dispute absurde et prévisible sur la taille de la bague qui s’est déroulée plus tôt cette semaine, la suggestion que Saunders abandonnerait un jour de paie de plusieurs millions de dollars semblant toujours ridicule.

Ensuite, il y a eu l’admission effective qu’il voulait une toile plus grande autour de laquelle éviter les coups de club de Canelo, ce qui est une idée sensée pour tout combattant ayant l’ambition de rester debout, mais ne fait pas grand-chose pour renforcer les affirmations de Saunders sur la confiance en granit.

Roy Jones Jr, l’un des rares combattants à éclipser Saunders en termes de mouvement, a déclaré que son intelligence avisée devrait donner au gros opprimé une réelle chance de surprendre. Faire des prédictions plus sûres est particulièrement délicat dans ce combat, compte tenu de la volatilité de Saunders et de la capacité de Canelo à faire exploser n’importe qui avec une vitesse brutale.

Lors de ses deux derniers voyages à l’étranger, Saunders a battu David Lemieux au Canada pour le titre des poids moyens WBO avec une telle facilité qu’il a pu lever la main et jeter un coup d’œil autour de l’arène à mi-combat, symbolisant les compétences qui ont saboté tout espoir. home fighter avait d’éviter une défaite de décision unanime.

Saunders a également produit un KO tardif punitif de Marcelo Esteban Coceres sur la sous-carte du combat de nouveauté très vendu entre Logan Paul et KSI en 2019, dont il espère que les Américains se souviendront du nom lorsqu’ils achetaient des billets par dizaines de milliers pour son rencontre avec l’adversaire le plus coriace de sa carrière samedi.

Le Britannique ne s’en souciera pas, cependant. Même si l’issue du combat se concrétise, Saunders restera probablement aussi incroyablement pragmatique et pugnace qu’il est insaisissable sur le ring.

Cette couche de mystère et d’imprévisibilité est ce qui intrigue à propos de cet événement à succès. Saunders a souvent eu l’air de transpirer à peine en voyant une longue succession de challengers britanniques, sans jamais affronter personne de la classe de Canelo.

Sans entrer dans les clichés, c’est un match qui pourrait se terminer rapidement ou durer de manière absorbante, et au moins une réputation est susceptible de s’établir et, peut-être, gravée dans le marbre d’ici la fin.

L’imminence d’une véritable compétition entre deux braves combattants, sur le ring plutôt que devant une mêlée médiatique ou des hôteliers, est la bienvenue. S’il peut rappeler à son vaste public qu’il y a un sport plutôt qu’un feuilleton à remercier pour de telles nuits, cela ressemblerait à un élément de rédemption parmi les absurdités.

Par Ben Miller