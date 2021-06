Un vrai a**-whooping: des fans hystériques alors que la star de l’UFC Adesanya attrape le dos de Vettori, feint de se blesser lors de la victoire à l’UFC 263 (VIDEO)

La star néo-zélandaise Adesanya a conservé son statut d’invaincu dans le pli de 185 livres de l’UFC à Glendale, en Arizona, samedi soir, alors qu’il obtenait une décision unanime unilatérale lors d’un match revanche avec Vettori, plus de trois ans après que le bagarreur italien avait emmené Adesanya à un décision partagée dans l’un des combats les plus compétitifs de sa carrière.

Cette fois cependant, pas tellement. Adesanya, qui se bat pour la première fois depuis sa défaite dans sa tentative de devenir champion de deux divisions contre Jan Blachowicz plus tôt cette année, a montré peu de signes d’ajouter une deuxième défaite à son record de carrière alors qu’il utilisait son vaste répertoire de frappe pour étouffer Vettori à travers beaucoup du combat de 25 minutes, déclenchant un barrage de frappes aux jambes pour tenir son adversaire agressif à distance tout en trouvant de nombreuses occasions de pimenter le challenger de coups de poing.

Le meilleur moment de Vettori est survenu au début du troisième tour lorsque, après avoir reçu un reproche de son entraîneur Rafael Cordeiro, il a marqué un retrait précoce contre le champion et a semblé en mesure de verrouiller un étranglement mettant fin au combat mais le rusé Adesanya se dégagea et se retrouva bientôt dans l’ascendant.

Le Vettori, de plus en plus désespéré, a joué tout au long du match et a rarement reculé devant un échange, mais un fossé de classe entre les deux combattants était évident, et confirmé plus tard par les juges qui ont unanimement marqué le combat 50-45 en faveur d’Adesanya.

Adesanya vient de sentir le cul de Vettori #UFC263pic.twitter.com/HVLrJ7CORn – MMA mania (@mmamania) 13 juin 2021

Adesanya a vraiment attrapé le cul de mon homme, c’est un tout autre niveau de manque de respect – Khs ️hris (@KhsChristian) 13 juin 2021

Je n’ai jamais vu quelqu’un manquer de respect à quelqu’un comme Israël Adesanya a manqué de respect à Vettori et il n’y avait rien que Vettori puisse faire. Adesanya l’a embarrassé. Donnez-moi Adesanya contre Whittaker 2. – Eric Vanemon (@eric_vanemon) 13 juin 2021

Un moment vers la fin du quatrième tour, cependant, a attiré l’attention des fans lorsqu’il est apparu qu’Adesanya avait saisi l’arrière de Vettori alors qu’il poussait pour un démontage contre la clôture, certains fans affirmant que le champion était inutilement irrespectueux – en particulier après Adesanya a déclaré au commentateur Joe Rogan par la suite qu’il avait demandé la représaille de Vettori.

« Je disais juste à la fin de la journée, je ne t’aime pas, tu ne m’aimes pas mais ce sont des arts martiaux, montre un peu de respect« , a déclaré Adesanya. « ‘Parce que c’est perdu dans ce jeu, donc vous devez l’avoir.

« Comme je l’ai dit, même à la conférence de presse quand il s’est levé, je me suis assis parce que je ne ressentais aucune menace. »

MORENO GAGNE LA VENGEANCE

Si Vettori devait rentrer chez lui déçu, cependant, l’autre challenger pour le titre sur la carte UFC 263 empilée a vécu l’émotion inverse lorsque Brandon Moreno a remporté une victoire étranglée à l’arrière contre l’ancien roi dominant des poids mouches Deiveson Figueiredo lors d’un match revanche de leur 2020 Tirage au sort majoritaire du combat de l’année en décembre dernier.

Moreno, qui devient le tout premier champion mexicain de l’histoire de l’UFC, a livré une performance emphatique contre le Figueiredo précédemment battu, déconcertant le champion avec son rythme et ses frappes rapides tout en se méfiant de la série de contres puissants que Figueiredo lançait en retour.

Sentant peut-être que le combat lui échappait, Figueiredo a cherché à initier des échanges de lutte – mais Moreno a été sage avec son adversaire et a profité d’une telle opportunité pour travailler pour l’étranglement de fin de combat qui a forcé Figueiredo à abandonner son titre.

Le couronnement de Moreno en tant que champion survient trois ans seulement après sa libération par l’UFC, et une fois que la gravité de la situation a complètement diminué, il était clair de voir ce que signifiait pour lui cet exploit.

« Ce moment est tellement incroyable« , a déclaré un Moreno en larmes. « Cette putain de vie, l’UFC m’a libéré de l’entreprise mais regarde-moi maintenant te parler, tenant cette lourde ceinture, je me sens tellement incroyable.

« J’ai travaillé si dur pour ça. Regarde-moi maintenant tenir ça. C’est incroyable. Je suis tellement heureux ! Vive le Mexique !«

Figueiredo, pour sa part, a félicité Moreno pour sa victoire et a hissé le nouveau champion sur ses épaules, déclarant au public : « L’homme que je suis, je prêche aime ton prochain. Aujourd’hui, le plus grand homme était Brandon Moreno. Aujourd’hui était son jour. »