Un voyou violent a été emprisonné pendant quatre ans pour avoir battu, étranglé et menacé son ex-petite amie avec un couteau à machette dans une campagne de deux ans de violence domestique qui s’est intensifiée pendant le verrouillage.

Paul Robert Morgan Richards-Keegan, 24 ans, d’Aberystwyth, au Pays de Galles, a été condamné à quatre ans de prison et à une ordonnance de non-communication de 10 ans l’empêchant de contacter son ancien partenaire.

Son ex-petite amie, Seren, 31 ans, de Cardiff, qui souhaite ne pas révéler son nom de famille, a courageusement parlé de la façon dont elle a souffert aux mains de son petit ami abusif qui l’a tourmentée avec des attaques violentes et cruelles.

Elle a déclaré qu’elle se sentait incapable de quitter la relation et avait subi des coups et des menaces, notamment lorsque Richards-Keegan a brandi un couteau à machette en disant qu’il la « traverserait ».

Les abus ont continué jusqu’à ce que les voisins aient appelé la police le 22 août, après que Seren soit sortie de la maison avec du sang coulant de sa bouche et ses vêtements déchirés alors que Richards-Keegan la battait contre la clôture.

Elle a déclaré que sa relation avec la jeune femme de 24 ans avait commencé en juillet 2018 et était « incroyable » au cours des cinq ou six premiers mois.

Mais à partir de ce moment, elle a été victime de Richards-Keegan qui lui a infligé un « grave schéma de violence », qui s’est aggravé pendant la période de verrouillage de la pandémie.

Seren, originaire de Cardiff, a déclaré qu’elle se sentait sous son contrôle et incapable de quitter la relation – chaque fois qu’elle essayait, Richards-Keegan la menaçait jusqu’à ce qu’elle accepte de rester.

Elle a maintenant décidé de raconter toute l’histoire de son horrible traitement pour s’assurer qu’aucune autre femme ne souffre aux mains de son ex-partenaire – et que cela aidera également d’autres personnes traversant la même situation à demander de l’aide.

En janvier, Seren a commencé à prendre des photos des blessures que Richards-Keegan lui avait infligées, afin de constituer des preuves contre lui.

Elle a déclaré: « Je vivais dans la peur jour et nuit et chaque fois que j’essayais de partir, il me menaçait.

« J’ai pris des photos et des vidéos car il me disait tout le temps qu’il me tuerait et mettrait mon corps sur les lacs. Je ne ferai plus jamais confiance à un homme.

Richards-Keegan s’est présenté devant la Cour de la Couronne de Swansea le 22 décembre.

Hanna George, poursuivant, a lu les détails des actions de Richards-Keegan envers Seren.

Elle a été battue, étranglée, crachée dessus et menacée avec un couteau à machette lors d’une campagne de deux ans de violence domestique qui s’est aggravée pendant le verrouillage de la pandémie. Sur la photo: des photos d’ecchymoses sur le cou et le visage de Seren qui ont été utilisées comme preuve au tribunal

Elle a déclaré: « Les infractions découlent de la relation qu’il entretenait avec son ex-partenaire. Ils étaient en couple depuis environ deux ans.

« Au début, cela a bien commencé, mais après cinq mois, la relation s’est détériorée en une relation violente. L’accusé contrôlait tout au long de la relation et il l’a isolée de sa famille et de ses amis. Elle se sentait piégée.

«Un modèle de violence grave contre elle qui s’est intensifiée pendant la période de verrouillage de la pandémie.

Le 30 mars, Richards-Keegan a «arraché des touffes» des cheveux de Seren, l’a frappée au-dessus de sa tête et lui a craché au visage.

Seren a tenté de contacter la police, mais son partenaire l’a prévenue de «ne rien dire».

Lorsque Seren lui a demandé pourquoi il lui avait fait ça, Mme George a déclaré que Richards-Keegan avait répondu en disant « c’est ce qu’il faisait », qu’il « ne l’aimait pas et s’en moquait ».

Le 30 mai, après un désaccord sur la vente de la moto de l’accusé, Richards-Keegan ‘a saisi [Seren’s] visage et l’a poussée contre un mur ».

Il l’a battue au point que sa «bouche était pleine de sang».

Puis le 19 juin, il a de nouveau agressé Seren au lit.

« Il l’a frappée si fort qu’une empreinte de la main gauche a pu être trouvée dans le bas du dos », a déclaré l’avocat de la poursuite, Mme George.

Un mois plus tard, Richards-Keegan a étranglé Seren alors qu’elle tentait de sortir de la maison pour obtenir de l’aide – souffrant de marques visibles sur son cou.

En août, Seren a ensuite été menacée avec une machette à 1h du matin lorsqu’elle a dit à Richards-Keegan que la relation était terminée.

Alors qu’il brandissait la lame mortelle, on lui a dit de se taire et de s’asseoir dans le noir au cas où la police se présenterait.

Mme George a déclaré que Richards-Keegan avait dit à Seren que si elle criait, la machette la « traverserait ».

Les abus ont continué jusqu’à ce que les voisins aient appelé la police le 22 août après que Seren soit sortie de la maison avec du sang coulant de sa bouche et ses vêtements déchirés alors que Richards-Keegan la battait contre la clôture.

Il a ensuite donné un coup de fouet, battant Seren si sauvagement que ses poumons ont commencé à lui faire mal. Quand elle a imploré pitié, on lui a dit ‘qui donne f ***? Tu as de la chance d’être encore en vie ».

Le 22 août, Seren a de nouveau rassemblé le courage d’essayer de quitter Richards-Keegan.

Elle a dit qu’elle avait fait ses valises et ne l’avait pas pris au travail comme elle le ferait habituellement.

Mme George a déclaré au tribunal: ‘[Seren] ne l’a pas pris au travail et elle a verrouillé la porte d’entrée. Il s’est présenté à l’adresse et il a exigé qu’elle le laisse entrer.

«Il lui a dit que si elle le laissait entrer, il ne deviendrait pas violent. Avec cette assurance, elle le laissa entrer chez elle.

«Quand il est entré, il a perdu son sang-froid et elle a couru à l’étage jusqu’à la salle de bain pour s’enfermer. Il est entré, l’a attrapée par la gorge et a dit qu’il la tuerait. Après un certain temps, il lâcha prise et lui dit de reprendre son souffle, puis il recommença.

« Elle pensait que l’accusé allait la tuer. Il lâcha prise et elle courut dans la chambre.

« L’accusé l’a étranglée et l’a frappée au visage, elle a couru hors de la maison, il l’a pourchassée et il l’a poussée contre la clôture à l’extérieur et l’a frappée à plusieurs reprises et son haut s’est déchiré. »

Mme George a déclaré que les voisins ont pris conscience du bruit et ont regardé à l’extérieur pour voir ce qui se passait.

Richards-Keegan a été arrêté et interrogé par la police et a comparu devant le Swansea Crown Court le 22 décembre.

Elle a dit qu’ils l’ont décrit comme ressemblant à une scène d’un film d’horreur, ajoutant: « Elle était couverte de sang, ses vêtements étaient déchirés et elle saignait de la bouche. »

Les voisins ont appelé la police mais lorsque la police est venue, Seren avait tellement peur qu’elle n’a pas complètement révélé ce qui s’était passé.

Après avoir été emmenée à l’hôpital Bronglais, Seren – dont le poids a chuté à seulement six pierres à cause du stress – s’est confiée aux médecins alors qu’elle détaillait les horribles abus physiques et mentaux qu’elle avait subis avant de prendre le courage d’aller à la police.

Richards-Keegan a été arrêté et interrogé par la police.

Cependant, après avoir été emmené au poste de police d’Aberystwyth, il a appelé des membres de la famille de Seren pour essayer de faire pression sur elle pour qu’elle abandonne l’affaire contre lui.

Son avocat David Singh a déclaré que son client avait admis avoir soumis son ex-partenaire à une série d ‘« actes épouvantables’ ‘.

Il a déclaré que pour les chefs d’accusation, il avait plaidé coupable car il l’avait fait à un stade précoce et que Richards-Keegan n’avait pas été accusé de violence contre un partenaire romantique auparavant.

Son juge d’honneur Huw Rees a déclaré que Richards-Keegan présentait un risque élevé de préjudice pour les femmes avec lesquelles il entretenait une relation intime.

Il a dit: ‘[These are] de graves infractions contre une jeune femme vulnérable qui a eu peur. Vous l’avez rabaissée en tant que femme et vous, à votre insu à l’époque, vous vous êtes rabaissée.

Richards-Keegan avait précédemment plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de voies de fait ayant entraîné des lésions corporelles réelles, voies de fait simples, dommages criminels, tentative de pervertir le cours de la justice – l’appel téléphonique qu’il a passé depuis le poste de police exhortant les membres de la famille à contacter la victime – et menaces de tuer lorsqu’il est apparu sur le banc des accusés pour la condamnation.

Il a été condamné à un total de quatre ans de prison, il purgera jusqu’à la moitié de cette période de détention avant d’être libéré sous licence pour servir le reste dans la communauté.

Richards-Keegan, de Pwllclai, Capel Bangor, Aberystwyth, a également reçu une ordonnance de non-communication de 10 ans, l’empêchant de contacter Seren.

Seren a déclaré qu’elle était soulagée que son ex violent soit maintenant derrière les barreaux – de sorte qu’aucune autre femme ne puisse subir le même sort qu’elle.

Cependant, alors que justice a été rendue, Seren a déclaré que son calvaire était loin d’être terminé – affirmant qu’il lui serait impossible de faire confiance à un autre homme et que les cicatrices mentales de ce qu’elle a traversé prendront beaucoup de temps à guérir.