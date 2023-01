Un voyou souriant, 19 ans, a battu la petite amie d’un policier après avoir perdu l’un de ses faux ongles dans un bar tiki

Un adolescent SMIRKING a battu la petite amie d’un policier après avoir perdu un de ses faux ongles lors d’une poussière dans un bar tiki.

Saoirse Daly, 19 ans, s’est mise en colère après avoir découvert que son ongle cosmétique avait été arraché alors qu’elle se bagarrait avec Abbie Saunders dans les toilettes des dames.

Lors de l’assaut de Daly et de quatre autres femmes à l’extérieur du bar Hideout à thème tropical à Warrington, Cheshire, Mlle Saunders a été jetée au sol avant d’être frappée à coups de pied et de poing.

Les coups n’ont cessé que parce que son petit ami policier qui était venu la chercher a pu intervenir. Interrogée sur l’attaque, Daly, de Widnes, a déclaré qu’elle avait eu des “difficultés” après avoir perdu son faux ongle.

Au tribunal de première instance de Warrington, elle a plaidé coupable d’agression par coups et a été avertie qu’elle risquait une peine de prison.

L’incident s’est produit le 4 décembre dernier lorsque Mlle Saunders a rencontré Daly aux cheveux noirs et une femme blonde alors qu’ils buvaient des cocktails avec des amis.

Angela Blackmore, poursuivante, a déclaré: «Vers minuit, elle est allée aux toilettes et était sur le point d’entrer dans la cabine lorsqu’elle a réalisé que quelqu’un d’autre s’y trouvait.

«La femme qui était dans la cabine a dit: ‘Qu’est-ce que tu penses faire?’ “La victime s’est excusée et lui a dit qu’elle ne s’était pas rendu compte que quelqu’un se trouvait dans les toilettes.

“Une femme blonde a alors dit:” Qu’est-ce que tu regardes putain? et tout à coup, cette femme et une autre femme aux cheveux bruns ont été impliquées dans une agression dans les toilettes où ses cheveux ont été tirés et elle a été frappée au visage.

“Elle n’a pas réalisé exactement ce qui se passait. Elle a été emmenée au sol.

“Une autre personne s’est impliquée en entrant dans les toilettes, et ils ont arrêté l’agression et la victime a quitté les toilettes.

«Elle a envoyé un message à son petit ami Lewis qui venait la chercher.

“Elle a commencé à marcher dans la direction qu’elle croyait qu’il attendait. Elle s’est rendu compte que son téléphone avait été endommagé. Il y avait une fissure dans le coin de l’écran qui n’était pas là avant qu’elle ne soit agressée.

«Elle a cru que c’était arrivé quand elle a été emmenée au sol.

«Lewis a envoyé un texto pour l’avertir qu’un groupe de femmes se tenait à l’extérieur près de l’endroit où elle se trouvait.

«Ils semblaient se disputer avec le videur. Elle a vu les femelles des toilettes et trois autres.

“Elle a entendu quelqu’un dire:” La voilà, va la chercher “

« Les cinq femmes ont couru vers elle et l’ont frappée et lui ont tiré les cheveux, l’emmenant au sol.

“Lewis est arrivé et avec son aide, elle a réussi à se débarrasser des femmes.”

Mme Blackmore a déclaré que Mlle Saunders avait des bosses à l’arrière de la tête, là où sa tête heurtait le sol. Elle a également des éraflures aux genoux et des égratignures au visage. Il a été estimé qu’il en coûterait 200 £ pour réparer l’écran de son nouvel iPhone, a déclaré le tribunal.

“Lewis était à proximité pour aller chercher son partenaire”, a déclaré Mme Blackmore. “Dans un communiqué, il a déclaré avoir remarqué que le groupe de cinq femmes avait commencé à courir vers elle alors qu’elle s’éloignait du club.”

Lewis a déclaré: ” J’ai vu la blonde et celle aux cheveux noirs et j’ai vu ma partenaire recevoir des coups de poing et de pied alors qu’elle était au sol.

« ‘Je suis immédiatement sorti de la voiture et j’ai couru vers eux. J’ai poussé celui aux cheveux noirs d’une main et j’ai poussé celui aux cheveux blonds de l’autre main. Alors que je poussais la femelle, elle attrapa mes lunettes et retomba vers le mur.

« Je me suis identifiée comme policière auprès des femmes et elles ont commencé à reculer. Deux sont allés dans un sens et trois sont allés dans un autre sens.

Daly a été interrogé et a admis l’agression contre Mlle Saunders en lui attrapant les cheveux et en la tirant au sol. Mme Blackmore a déclaré: «Elle l’a fait parce qu’elle était en colère à cause d’une dispute qu’ils avaient eue plus tôt.

“En ce qui concerne la couronne, il s’agit d’une action de groupe. Je dirais qu’il est prolongé, il commence à l’intérieur et va à l’extérieur du bar.

“Heureusement, les blessures sont relativement mineures.”

Demandant une indemnisation pour la victime, le procureur a ajouté que Daly avait déjà été condamnée pour deux agressions de septembre 2021, alors qu’elle était adolescente, pour lesquelles elle avait reçu une ordonnance de renvoi.

En atténuation, l’avocat de Daly, Simon Dunn. Il a déclaré: «Ce qu’elle dit, c’est qu’elle accepte qu’il y ait eu un incident plus tôt dans les toilettes. Il y avait eu une dispute, des cheveux tirés et poussés, ce qui a finalement abouti à l’autre problème.

“Lors de l’incident précédent, Mlle Daly s’est fait retirer l’un de ses ongles du lit de l’ongle. Cela lui a causé quelques difficultés.

“Lors de l’incident suivant, elle n’était pas au courant des trois autres femmes qui l’entouraient. Ce n’est qu’après la situation qui a conduit la femme à se trouver au sol que les trois autres sont arrivés.

Lui accordant une liberté sous caution inconditionnelle, les magistrats ont ajourné jusqu’au 16 février afin que le service de probation procède à un rapport présentenciel.

“Ce sera un rapport toutes options”, a déclaré la présidente Lynn Fairburn, “Nous n’excluons donc pas le service communautaire ou la garde à ce stade. Toutes les options vont être envisagées. »

Une autre femme attend son procès pour l’attaque.