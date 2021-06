Un voyou qui a traîné maman hors de sa voiture est ensuite parti à toute allure avec ses trois enfants à l’intérieur et leur a dit de « se taire » en prison pendant 6 ans

Un voyou qui a traîné une mère hors de sa voiture et est parti avec ses trois enfants hurlants dans le dos a été emprisonné pendant six ans et cinq mois.

Les filles de la femme, âgées de quatre, cinq et sept ans, ont crié de terreur alors que le cocaïnomane Ryan Fraser, 27 ans, s’est enfui dans la Ford Kuga noire en leur disant de « se taire ».

Ryan Fraser, 27 ans, a été condamné à six ans et cinq mois de prison Crédit : Ben Lack

Fraser a aperçu la femme, âgée d’une quarantaine d’années, en train de sortir de sa voiture devant un salon de coiffure à Armley, Leeds, West Yorkshire.

Il l’a traînée loin de la voiture, lui criant au visage, et l’a poussée à travers le trottoir sur le sol.

Les enfants criaient à l’arrière de la voiture alors qu’elle était tirée par les chevilles.

La courageuse maman s’est remise sur pied et a essayé d’empêcher la voiture de s’éloigner en se tenant à la porte du conducteur aussi longtemps qu’elle le pouvait.

Fraser « a conduit de manière erratique et a dit à plusieurs reprises aux enfants de se taire », a entendu Leeds Crown Court.

Le complice Andrew Hall, sur le siège passager, a supplié Fraser de s’arrêter et de laisser sortir les enfants.

Les filles ont été déposées devant une maison à quelques centaines de mètres au coin de la rue.

Une heure plus tard, la voiture a été larguée et incendiée par Fraser, son ex Nicole Swaine et une autre femme, Rachel Barrow.

Le complice Andrew Hall, 34 ans, a été condamné à cinq ans et six mois de prison Crédit : Ben Lack

Le procureur Kitty Colley a déclaré: « Dans ces minutes, elle n’avait aucune idée de ce qui était arrivé à ses enfants ou de ce qui leur arriverait. »

La femme souffre toujours de maux de dos à cause de l’attaque et craint de ne jamais s’en remettre complètement.

Cela l’inquiète alors qu’elle envisage d’élever les trois jeunes enfants qu’elle avait accueillis, a ajouté sa déclaration personnelle.

Elle a dit que les enfants ont maintenant des problèmes de sommeil et la fillette de quatre ans lui a dit : « Je ne peux pas me débarrasser de ces hommes méchants. »

Elle a dit qu’elle redoutait d’aller n’importe où seule, qu’elle regardait toujours par-dessus son épaule et qu’elle prévoyait où elle allait se garer.

‘ÉVÉNEMENT HORRIFIQUE’

Fraser a reconnu un vol qualifié, trois infractions d’enlèvement et une d’incendie criminel le 3 octobre de l’année dernière.

Hall, 34 ans, de Rothwell, Leeds, a été emprisonné pendant cinq ans et six mois après avoir plaidé coupable de vol qualifié.

Les femmes, également de Rothwell, ont admis un incendie criminel.

Swaine, 23 ans, a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Barrow, également connue sous le nom de famille de son ex-partenaire, Woolams, 29 ans, a été condamnée à trois mois de prison avec sursis.

Le sergent-détective Naeem Khan, de l’équipe de lutte contre la criminalité du district de Leeds, a déclaré : « Ce fut un événement horrible.

« Cela a dû être très angoissant pour la victime qui a vu ses trois jeunes enfants emmenés.

« Je ne peux qu’imaginer à quel point elle était effrayée et inquiète pour leur bien-être. »