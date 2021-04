Un voyou qui a tenté de tuer son ex en la renversant trois fois en moins d’une minute est emprisonné depuis 18 ans.

Zack Coleman, 26 ans, a délibérément conduit la mère de son fils dans son SUV Ford Kuga.

Zack Coleman, qui a tenté de tuer son ex en la renversant trois fois en moins d’une minute, est emprisonné depuis 18 ans Crédit: SWNS

Sa victime, âgée de 23 ans, a souffert d’un effondrement des poumons, de 13 côtes cassées, d’une rate lacérée, d’une luxation de la hanche et de l’épaule, d’un bras fracturé et de lésions aux reins et au pancréas.

Coleman a envoyé des SMS à sa mère disant qu’il avait tué son ex-partenaire et a demandé à la police si elle était encore en vie quand ils l’ont arrêté.

Le voyou, de Blaby, Leics, a été reconnu coupable de tentative de meurtre au tribunal de la couronne de Leicester.

Il a obtenu une ordonnance restrictive lui interdisant de contacter la victime.

Le détective Kerry Washington, de l’unité d’enquête sur les abus domestiques de la police du Leicestershire, a déclaré: «Je suis heureux que Coleman purge actuellement une peine importante pour ce qui était sans aucun doute une tentative planifiée de mettre fin à la vie de son ancien partenaire.

«Avant que cela ne se produise, il a envoyé des messages dans lesquels il suggérait de renverser quelqu’un – et après cela, il a envoyé d’autres messages indiquant qu’il pensait qu’il la tuerait.

« J’espère que la sentence qui lui a été infligée aujourd’hui lui procurera un certain soulagement pour qu’elle puisse continuer sa vie. »