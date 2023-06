Un voyou qui a donné un coup de pied et donné un coup de poing à une travailleuse d’Asda inconsciente alors qu’il était habillé en Spider-Man est emprisonné

Un VILE yob qui a frappé un employé d’Asda jusqu’à l’inconscience alors qu’il était vêtu d’une tenue de Spider-Man a été emprisonné.

Josh McDonald, 33 ans, a été capturé sur une vidéo en direct donnant des coups de poing et de pied au membre du personnel lors d’un épisode de violence à l’intérieur du supermarché de Clapham, dans le sud de Londres, en juillet 2021.

Josh McDonald donne un coup de pied à la superviseure d’Asda, Lauren Scott, en juillet 2021 Crédit : Nouvelles centrales

George O’Boyle (à gauche) et Josh McDonald (à droite) ont tous deux été emprisonnés Crédit : Nouvelles centrales

Le professeur de kickboxing, qui est également ceinture noire en arts martiaux mixtes, a admis plus tard avoir causé des lésions corporelles réelles et des troubles violents.

Comparaissant mardi devant le tribunal de la Couronne de Kingston, McDonald, de Northampton, a été condamné à six ans et six mois de prison.

Il a également plaidé coupable de blessures intentionnelles dans le cadre d’un incident distinct et sans rapport à Northampton au cours duquel il a brisé un verre sur la tête d’un homme.

McDonald a été emprisonné aux côtés de George O’Boyle, 30 ans, qui était habillé en Ali G et a frappé un gérant de magasin au visage environ 15 fois, rapporte MailOnline.

O’Boyle, de Surbiton, a été condamné à deux ans et deux mois d’emprisonnement après avoir été identifié comme le meneur du chaos dans le magasin.

Le tribunal a entendu que le couple, chacun père de deux enfants, était des « farceurs » sur Internet qui sont entrés dans le supermarché tout en étant diffusés en direct par plusieurs personnes.

O’Boyle avait prévu de filmer l’événement pour ses plus de 50 000 abonnés sur TikTok, le groupe tout déguisé arrivant au magasin tard dans la soirée.

D’autres vidéos qu’il avait publiées en ligne incluaient une tentative de cuisiner une friture dans une allée de supermarché et un certain nombre d’autres cascades dans divers magasins.

Présenté comme une cascade amusante, l’incident a dégénéré en violence alors qu’un certain nombre d’employés du magasin ont été battus avec des barres de métal, des coups de poing, des coups de pied et ensanglantés après que la foule soit entrée dans un magasin.

Sophie Roberts, 20 ans, qui était habillée en petit chaperon rouge et aussi une kickboxeuse qui s’est entraînée dans la même académie que McDonald, a frappé la superviseure du magasin Lauren Scott au visage lorsque l’employé lui a fait des remontrances.

Alors que Mme Scott tentait de se défendre, McDonald s’est alors approchée et lui a donné des coups de pied et des coups de poing jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Rikki McKenzie, 36 ans, qui était déguisé en Andy, le personnage de Matt Lucas, de la populaire série Little Britain, a été condamné à une peine avec sursis après avoir reconnu un comportement menaçant.

Il a utilisé son fauteuil roulant comme arme pendant l’altercation, avant d’être battu au sol avec des sacs de glace, a appris le tribunal.

Mark Pettigrew, 38 ans, a reçu une ordonnance communautaire pour désordre public le mois dernier.

McDonald et O’Boyle sont arrivés pour leur condamnation dans une limousine allongée.

Mais en prononçant sa peine, le juge Mark Bryant Heron a déclaré à McDonald: « » Vous avez complètement perdu le contrôle et attaqué une femme, un membre du personnel sur son lieu de travail, et l’avez frappée au visage et lui avez donné un coup de pied au sol alors qu’elle s’éloignait de vous . »