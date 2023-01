Un voyou masqué fait exploser la maison avec un fusil de chasse et un complice fracasse la porte avec un marteau capturé par la sonnette Ring

C’est le moment où un voyou fait exploser une maison avec un fusil de chasse alors que son complice frappe la porte d’un voisin avec un marteau.

Les deux ont été capturés sur des images d’une sonnette Ring alors qu’ils terrorisaient la rue à Bradford, dans le West Yorkshire, aux premières heures du matin du 11 janvier.

C’est le moment terrifiant où un voyou de cyclomoteur fait exploser une maison avec un fusil de chasse Crédit : Ben Lack

Son complice a été filmé en train de frapper la porte d’un voisin avec une masse Crédit : Ben Lack

Les deux ont été capturés sur une sonnette Ring terrorisant la rue à Bradford, West Yorkshire Crédit : Ben Lack

Dans le clip, on voit le premier homme portant un casque de moto s’avancer vers la porte avec une masse.

Il frappe ensuite à plusieurs reprises la porte avec le marteau, tentant apparemment de la briser.

Pendant ce temps, le tireur, encagoulé et masqué, prend position derrière lui, et est vu en train de casser et de charger le fusil de chasse avec des cartouches tirées de la poche de son survêtement.

Mais on entend une femme courageuse crier hors caméra : “Éloignez-vous de la maison”.

Le tireur tire avec l’arme. Il est entendu que les plombs ont frappé une fenêtre – mais personne n’a été blessé.

L’homme au casque a l’air mécontent de ce qui s’est passé et commence à se disputer avec le tireur.

Une grande partie de ce qui est dit est inaudible, mais on entend l’homme casqué dire : “Pourquoi avez-vous tiré ? Vous venez de tirer sur un…”

Des officiers ont été appelés à Christopher Court – plein de familles et de jeunes enfants – près de Thorp Garth, Idle, à 1 h 34 lorsque 999 appelants ont sonné l’alarme.

Un voisin, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré: “J’ai d’abord entendu une forte détonation mais il y a eu deux coups de feu.

“Quand je l’ai entendu, j’ai pensé que c’était les vitres de ma voiture qui avaient traversé.

“Il y avait deux gars à vélo qui ont frappé à la porte en essayant d’entrer dans la maison.

“Une femme a crié par la fenêtre du haut pour demander ce qu’ils faisaient.

“L’un d’eux a sorti une arme à feu. Ils ne semblaient pas s’en soucier.

“Après que cela se soit produit, beaucoup de voisins sont venus la voir. Nous avons une communauté très proche ici. Nous prenons soin les uns des autres.

“Mais nous avons eu d’autres incidents par ici, donc les gens ont des sonnettes Ring.

“Il n’y a jamais un moment d’ennui ici. Vous entendez un bang dans la nuit et vous vous demandez quelle est la prochaine étape.

“C’est effrayant. Nous ne dormons pas beaucoup.”

La rue, Christopher Court, porte le nom de Christopher Kershaw, le soldat décédé en Afghanistan en 2012.

Un habitant a déclaré : « Si sa famille savait ce qui se passe ici, je ne sais pas ce qu’elle penserait.

La zone a été scellée pour un examen médico-légal minutieux.

L’inspecteur-détective en chef Matt Holdsworth, de la police du West Yorkshire, a déclaré: “Il est clair que toute décharge d’armes à feu suscitera des inquiétudes dans la communauté locale, et je voudrais rassurer les membres du public sur le fait que nous prenons tous les incidents avec des armes à feu très au sérieux et que nous avons des enquêtes approfondies en cours pour identifier les responsables.

“Les patrouilles de quartier ont été renforcées dans la région pour rassurer.”

Les images ont provoqué l’indignation des habitants de la ville, qui a été couronnée ville européenne de la culture.

L’un d’eux a posté : “Les armes à feu deviennent stupides au Royaume-Uni maintenant.

“Des entreprises vides partout toute la nuit et ils veulent voler des familles sans défense avec des armes à feu et des couteaux pendant qu’ils dorment, laissant les gens et les jeunes enfants atteints de SSPT pour le reste de leur vie. Des lâches absolus.”