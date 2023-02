Un voyou maléfique a envoyé un texto effrayant à la famille de sa petite amie Hollie Gazzard avant de la poignarder à mort parce qu’elle l’a largué

Un voyou maléfique a envoyé un SMS à la famille de son ex “Je vous ai tous prévenus” – quelques minutes avant de la poignarder à mort parce qu’elle l’a largué.

Hollie Gazzard a été poignardée 14 fois en deux minutes par le tordu Asher Maslin alors qu’elle terminait une coupe de cheveux pour un client.

Hollie Gazzard a été poignardée 14 fois alors qu’elle terminait une coupe de cheveux pour un client Crédit : Fonctionnalités Rex

Asher Maslin a été condamné à 24 ans de prison pour le meurtre brutal Crédit : PA : Association de la presse

La “brillante” jeune femme de 20 ans avait quitté son assassin quatre jours plus tôt, le jour de la Saint-Valentin 2014, après des années d’abus et de contrôle.

Le couple a commencé à se fréquenter en janvier 2013 après s’être rencontré dans un bar, mais Maslin est devenu de plus en plus obsessionnel – se présentant souvent le soir et la suivant partout.

«Il était violent envers Hollie. Il l’a humiliée devant tout le monde. Il lui parlait comme une saleté”, se souvient Nick, le père de Hollie.

“Fixated” Maslin a ensuite agressé Hollie et l’a bombardée de SMS et d’appels jusque tard dans la nuit.

La rupture envoyée a plongé Maslin, alors âgé de 21 ans, dans une rage qui l’a vu vendre un lecteur DVD à 5 £ pour acheter le couteau de cuisine de 12 pouces qui tuerait Hollie.

Il a ensuite volé à la coiffeuse ses cartes bancaires alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture – avant de retirer 300 £ et de se gaver de crack.

Plus tard, Maslin a bombardé son ex avec des textes sinistres, l’un d’eux disait: “Je ne veux pas devenir violent, car je vais aller trop loin.”

Elle a expliqué à ses clients comment le comportement déséquilibré de Maslin – y compris les menaces de frapper son père Nick avec une batte – l’avait laissée effrayée de quitter la maison.

Bien qu’elle ait signalé son agresseur à la police le 16 février, ils ne l’ont pas retrouvé.

“Je vous ai tous prévenus”

Deux jours plus tard, il a envoyé au partenaire de sa sœur Chloé un texto effrayant, disant: “Je vous ai tous prévenus.”

Quelques minutes plus tard, Maslin a fait irruption dans le salon Fringe Benefits à Gloucester où il a sabré son ex à mort lors d’une exécution frénétique de deux minutes devant des clients horrifiés.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après l’horreur de 18h30 mais est décédée tragiquement à son arrivée.

Le patron du salon, Sian Pryszlak, a rappelé comment Hollie s’attendait à ce que Maslin se présente le jour où il l’a tuée.

Elle a dit à Channel 5 Traqué : Meurtre au ralenti en 2019, elle a dit “bonjour” à Maslin à son arrivée, avant de signaler à Hollie qu’elle appelait la police.

Elle se souvient: “J’ai entendu beaucoup de bruit, puis des gens ont couru vers moi et un client a dit:” Il y a un couteau “.”

SANS REGRET

En juillet 2014, Maslin, qui avait été arrêté 23 fois pour violence, a été condamné à 24 ans de prison à perpétuité pour le meurtre de Hollie au Gloucester Crown Court.

S’exprimant après la condamnation, le père de Hollie, Nick, a déclaré: “Il n’a montré aucun remords, il a manqué de respect au juge.

“Cela m’a vraiment mis en colère. Je bouillais à l’intérieur.”

L’horrible meurtre sera analysé dans la populaire série documentaire sur le vrai crime de Netflix, My Lover My Killer, qui reviendra avec la deuxième saison.

Le meurtre brutal de Hollie figurera dans le deuxième épisode des six parties, disponible en streaming à partir du 1er février.

Lisez l’histoire complète sur le cas de Hollie ici.

OBTENIR DE L’AIDE La violence domestique peut arriver à n’importe qui, et il est important de se rappeler que vous n’êtes pas seul. Si vous êtes en danger immédiat appeler le 999 et demander la police. Pour des conseils gratuits et confidentiels, 24 heures sur 24, contactez la ligne d’assistance téléphonique sur la violence domestique au 0808 802 1414 ou par chat en direct sur https://dsahelpline.org/ Vous pouvez également envoyer un e-mail : help@dsahelpline.org

Hollie Gazzard a été poignardée à mort par l’ex violent Asher Maslin Crédit : Fonctionnalités Rex

Nick Gazzard et Chloe Gazzard ce matin en 2014 Crédit : Fonctionnalités Rex