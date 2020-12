Un voyou jaloux qui a fouillé à nu sa petite amie à la pointe du couteau et l’a battue avec un marteau lors d’une campagne « effrayante » de violence conjugale est emprisonné depuis huit ans.

La paranoïaque Jordan Cooper, 31 ans, a également donné un coup de pied à Josie Higgins, de Birmingham, dans le ventre « pour qu’elle ne puisse pas avoir d’enfants » après l’avoir interrogée sur ses ex-petits amis.

Un tribunal a entendu que l’intimidateur violent avait lancé ses attaques après avoir été libéré de prison pour avoir poignardé une femme de 71 ans dans le cou avec un tournevis.

Il avait rencontré Mlle Higgins après sa libération de prison en mai de cette année et avait rapidement entamé une relation avec une descente dans la violence.

Aux premières heures du 4 mai, elle était chez elle à Solihull, dans les West Midlands, lorsque Cooper est arrivé, et au début, elle a refusé de le laisser entrer, mais a ensuite ouvert la porte.

Jordan Cooper, 31 ans (photo), a fouillé sa petite amie à la pointe du couteau et l’a battue avec un marteau lors d’une campagne « effrayante » de violence domestique

Une fois à l’intérieur, Cooper a commencé à l’interroger sur ses anciens petits amis, énumérant les noms d’hommes qu’ils connaissaient tous les deux, et a commencé à la frapper au visage.

Mlle Higgins s’est enfuie de l’appartement en hurlant et en saignant mais il l’a rattrapée et a commencé à l’étrangler avec une telle force qu’elle avait du mal à respirer.

Cooper a ensuite couru dans l’appartement et s’est échappé en sautant d’une fenêtre alors que les voisins appelaient la police après avoir entendu l’agitation.

Mais à ce moment-là, Mlle Higgins, qui avait des ecchymoses, des gonflements et des saignements au visage, a estimé qu’elle ne pouvait pas se plaindre.

Elle ne l’a pas vu pendant un certain temps, mais en juillet, il l’a suppliée, lui promettant qu’il ne lui ferait plus jamais de mal, et finalement elle a accepté de le voir chez sa tante.

Une fois qu’elle est arrivée, il a demandé à effectuer une fouille à nu pour s’assurer qu’elle ne portait pas de «fil» et a commencé à lui demander si elle avait été avec d’autres hommes.

Il a produit un couteau de cuisine de trois pouces qu’il a tenu à son cou et l’a attrapée par les cheveux avant de lancer une attaque implacable, la laissant saigner des coupures sur son visage.

Cooper, de Solihull, a plaidé coupable de blessure et de trois accusations de voies de fait causant des lésions corporelles à Warwick Crown Court (photo) mercredi

Le procureur Amy Jackson a déclaré: « Il l’a finalement laissée partir, mais pas avant de lui cracher cinq fois au visage. »

Trois jours plus tard, il la fit rentrer chez lui où il prit un marteau et commença à la frapper sur le côté de sa tête, la frappant chaque fois qu’elle donnait une réponse qu’il n’aimait pas.

Il la fit ensuite s’allonger sur le sol et lui donna trois coups de pied au ventre, lui disant qu’elle n’aurait plus d’enfants.

Mais la police s’est ensuite présentée à l’adresse, inquiète pour sa sécurité, et au début, elle hésitait à porter plainte au cas où Cooper lui reprochait de les appeler.

Avant la deuxième attaque, Cooper s’était rendue chez une amie de sa tante, Louise Kuzminski, qui était au téléphone quand il lui a demandé de lui trouver un numéro.

Elle lui a dit qu’il pouvait l’avoir quand elle aurait fini son appel, ce à quoi il a réagi en essayant de l’attraper et en lui donnant des coups de poing au moins 20 fois à la tête et au visage.

Mme Kuzminski a saigné abondamment, ses vêtements et le canapé laissés couverts de sang, et ses blessures comprenaient une blessure par perforation au front une coupure sous l’œil.

Mlle Jackson a ajouté que Cooper avait déjà été condamné pour violence et, en 2014, avait été emprisonné pendant cinq ans et neuf mois pour une attaque non provoquée contre un retraité.

Il s’est approché d’elle sur un canal et l’a poignardée dans le cou avec un tournevis avant de la traîner au sol, lui donner des coups de pied et la tirer vers le canal par ses cheveux.

Il n’a arrêté l’attaque et est reparti à pied qu’en entendant d’autres personnes arriver le long du chemin de halage.

Beth Crocker, en défense, a déclaré: « Il apprécie la gravité de ces infractions et il est réaliste quant au type de peine qu’il encourt.

«Il ne fait aucune excuse pour son comportement.

Cooper a maintenant été condamné à une peine de prison prolongée de huit ans après avoir été qualifié de danger pour les femmes

Cooper, de Solihull, a plaidé coupable de blessures et de trois accusations de voies de fait causant des lésions corporelles à Warwick Crown Court mercredi.

Il devra purger au moins les deux tiers de sa peine et ne sera libéré que lorsque la Commission des libérations conditionnelles jugera qu’il est sécuritaire de le faire.

Lors de la détermination de la peine, le juge Anthony Potter a déclaré: « Je traite avec vous pour quatre agressions contre deux femmes différentes. Trois d’entre eux, à mon avis, impliquent une arme quelconque.

« Tous étaient dans les semaines suivant l’expiration de votre licence suite à une peine pour agression non provoquée sur une femme de 71 ans. C’est une caractéristique très préoccupante.

À propos de la troisième attaque de Cooper contre Mlle Higgins, le juge Potter a déclaré: « C’est une agression qui effrayait à sa manière. Vous ne lui avez absolument pas montré de pitié.

« Je suis convaincu que vous présentez un risque important de causer un préjudice grave au public en commettant d’autres infractions. »