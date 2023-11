« Un voyou et un embarras » : les sénateurs demandent la destitution de Kuria

L’administration du président William Ruto semble être à la croisée des chemins alors que de hauts responsables se retrouvent mêlés à des querelles publiques et à des échanges sur les réseaux sociaux.

Les luttes intestines ont révélé les intrigues et les batailles de pouvoir au sein du gouvernement au pouvoir au Kenya Kwanza.

Dernièrement, le secrétaire du Cabinet de la Fonction publique, Moses Kuria, et son homologue des Transports et des Routes, Kipchumba Murkomen, se sont retrouvés dans la ligne de mire des législateurs.

Les sénateurs alliés de Kenya Kwanza ont demandé mercredi 8 novembre le limogeage de M. Kuria, le qualifiant de « voyou et embarrassant pour le gouvernement et le pays ».

Le CS a répertorié 13 sénateurs, dont 11 du Kenya Kwanza, qui, selon lui, avaient été induits en erreur. Il s’agit de M. Cheruiyot, Jackson Mandago (Uasin Gishu), Hillary Sigei (Bomet), Alexander Mundigi (Embu), Samson Cherargei (Nandi), Lenku Seki (Kajiado), Fatuma Dullo (Isiolo), Abdul Haji (Garissa), Kamau Murango. (Kirinyaga), Wahome Wamatinga (Nyeri), Kathuri Murungi (Meru), Enoch Wambua (Kitui) et Moses Kajwang’ (Homa Bay).

« Yaani, à cet âge et à cette époque, une personne sensée peut compter sur l’affidavit d’un certain Salesio Mutuma Thuranira et espérer destituer un gouverneur ? Arrête ça. Les preuves montrent que vous êtes induit en erreur », a écrit M. Kuria.