Un voyageur père de six enfants remporte la bataille pour agrandir le site de la caravane «pour garder sa famille ensemble» malgré les plaintes des habitants

Un VOYAGEUR papa de six enfants a gagné une bataille pour agrandir son site de caravane “pour garder sa famille ensemble”.

Tracy McCready était en guerre avec ses voisins et le conseil sur plusieurs nouveaux terrains mais a finalement remporté la victoire.

Tracy McCready a obtenu l’autorisation de plusieurs nouveaux emplacements de caravane malgré les plaintes des habitants Crédit : Terry Harris

Les habitants “snobby” de Lutterworth, dans le Leicestershire, avaient affirmé que lui et sa famille étaient des criminels qui “apporteraient un risque accru de criminalité” dans la région et avaient collectivement soumis plus de 200 objections.

L’autorité locale lui a par la suite refusé l’autorisation en raison de préoccupations concernant un comportement antisocial présumé.

Mais un Tracy provocateur a refusé de reculer et a poursuivi sa candidature qui a finalement été approuvée.

Cela signifie que le propriétaire de l’entreprise d’aménagement paysager est désormais autorisé à construire quatre nouveaux emplacements pour voyageurs sur son site actuel dans le village de Bitteswell, où il y en a actuellement 42.

Il a prévu huit caravanes et mobil-homes supplémentaires car son fils récemment marié a besoin de plus d’espace à mesure que sa famille s’agrandit.

Tracy a précédemment déclaré: “Vous avez besoin d’une maison pour votre famille et nous avons besoin de plus d’espace pour la nôtre. Nous vivons ensemble comme une grande famille.

“Il n’y a nulle part où aller pour eux dans l’arrondissement.

“Si l’autorisation n’est pas accordée, ils devront se déplacer de 100 miles à l’autre bout du pays et devront ensuite trouver du travail.”

Avec quatre cousins, plus leurs parents et leurs enfants, un beau-frère et sa mère et son père, vivant sur le site, Tracy a déclaré qu’il se sentait déjà encombré.

Et comme son fils n’est pas marié depuis longtemps et qu’il veut des enfants, et que les adolescents de la famille “ont besoin de leur propre espace”, plus de place était essentielle, a-t-il ajouté.

Le comité de planification du conseil de district de Harborough a donné son feu vert car “il était clair qu’il y avait un désir pour la famille de vivre et de rester ensemble”.

De plus, aucune preuve que Tracy était liée au comportement criminel présumé n’a été trouvée et il était peu probable qu’il y ait un impact sur les routes ou les autoroutes, a déclaré l’Inspection de la planification.

Tracy a fondu en larmes lors de la réunion au cours de laquelle il a déclaré: “Si je ne reçois pas de permis de construire parce que je suis un gitan, je suis puni pour un crime que je n’ai jamais commis.

“Je travaille dur, je dirige une entreprise d’aménagement paysager et mes deux fils aînés travaillent avec moi et un autre m’aide.

“Nous voulons subvenir aux besoins de notre famille et nous voulons le faire correctement.

“Nous payons notre propre chemin, nous payons nos propres impôts et nous ne réclamons aucun avantage. Nous sommes de bonnes personnes respectueuses des lois.”

Nous vivons ensemble comme une grande famille et nous avons besoin de plus d’espace. Tracy McCready

Il a ajouté que ses fils jouent au football et vont à l’église, s’intégrant à la communauté même s’ils sont scolarisés à la maison.

Philip Brown, consultant en planification, s’exprimant au nom de Tracy, a déclaré que l’autorisation devrait être accordée car “il n’a pas de casier judiciaire, pas plus que sa famille”.

“Il n’y a aucune preuve de crime, de peur du crime ou de comportement antisocial sur le site”, a-t-il ajouté.

Pourtant, Lucy Tankard – le seul membre du public présent à l’audience – a déclaré à l’inspecteur qu’elle était opposée aux plans.

“Je représente la communauté et je ne suis pas discriminatoire, mais le site pourrait continuer à grandir et à grandir, à devenir de plus en plus gros”, a-t-elle déclaré.

“L’autorisation a été refusée en juillet de l’année dernière. Si elle est accordée en appel, cela tournera en dérision le plan local et il y aura une intensification excessive.

“La population du site est déjà d’environ 400 à 500 personnes et elle domine la communauté.”

L’ancien responsable des événements, âgé de 51 ans, a déclaré qu’il y avait eu 200 objections aux nouveaux emplacements proposés à l’origine.

Chacun peut avoir deux caravanes, dont une seule peut être statique.