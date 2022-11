Un «voyageur du temps tenant un téléphone portable» repéré sur une photo des années 1930, selon une théorie bizarre

Une PHOTO d’une place de la ville est apparue en ligne – et les théoriciens du complot disent que cela prouve que les voyageurs dans le temps existent vraiment.

Le cliché en noir et blanc capture la scène animée de New York, avec des vendeurs de rue et des habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes.

Les théoriciens du complot pensent que cette image des années 1930 prouve que le voyage dans le temps existe Crédit : Berenice Abbott / Collection du Brooklyn Museum

On dit qu’elle a été prise par un photographe américain à Union Square à Brooklyn en 1936.

Mais les croyants aux yeux d’aigle pensent avoir repéré quelque chose qui sort de l’ordinaire pour l’époque.

L’homme au premier plan du cliché semble tenir un appareil à son oreille qui ressemble extraordinairement à un téléphone portable.

Les théoriciens du complot disent que cela doit signifier que l’homme, qui est habillé de la même manière que les autres piétons, est un voyageur temporel.

C’est peut-être le cas ou, plus logiquement, l’homme tenait quelque chose d’autre à son oreille.

Ou peut-être qu’il avait une tête très démangeaisons!

Après tout, ce ne serait pas la première fois qu’une image historique fait sensation parmi les adeptes du voyage dans le temps ces dernières semaines.

Les théoriciens du complot ont été laissés en vrille après avoir repéré une caractéristique étrange sur une photo des années 1940 qui, selon eux, prouve que le voyage dans le temps est réel.

Le cliché en bord de mer montre une flotte de Britanniques fuyant les réalités de la Seconde Guerre mondiale avec une journée à la plage.

Au centre de l’image, on peut voir un homme en costume marron collé à un objet dans sa main qui ressemble étrangement à un smartphone.

En plus de remettre en question son choix de tenue, les utilisateurs des médias sociaux se sont mêlés à un débat féroce sur ce qui préoccupait le type.

Il a rapidement été surnommé le “voyageur du temps par SMS” après que beaucoup aient souligné qu’il semblait faire défiler un téléphone portable.

Les théories de Bonkers ont également commencé à tourbillonner concernant une ancienne pierre tombale grecque après que les gens ont repéré une femme utilisant un ordinateur portable.

Ils ont affirmé que c’était la preuve qu’un voyageur temporel avait ramené un ordinateur portable à l’époque où le relief en marbre avait été sculpté en 100 avant JC.

Cela est venu après que les amateurs d’art aient été déconcertés par une femme “tenant un iPhone” dans un tableau des années 1860.

Un autre homme a été aperçu en train de feuilleter ce qui ressemble à un iPhone dans une peinture murale des années 1930 représentant une scène de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle.

Et le patron d’Apple, Tim Cook, a plaisanté en disant qu’il avait trouvé l’un des gadgets de son entreprise dans un chef-d’œuvre vieux de 350 ans à Amsterdam.