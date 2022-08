Un «voyageur du temps» partage des détails effrayants sur l’ouragan imminent en Caroline du Sud

Croyez-vous au voyage dans le temps? Beaucoup d’entre nous sont assez sceptiques à l’égard de ce terme, mais de nombreuses histoires intéressantes circulent à son sujet. Dans un récit similaire, une personne nommée Kim Windell Nocos a affirmé qu’il était un voyageur temporel de l’année 2090. Kim a averti les habitants de la Caroline du Sud qu’ils seraient témoins du pire ouragan le 14 août. Selon Kim, la Caroline du Sud sera témoin de la d’énormes pertes en vies humaines et en biens avec cette catastrophe.

Kim a également affirmé que cela serait suivi d’un total de 6 ouragans avec des vents allant jusqu’à 250 mph. Kim a partagé ces détails dans une publication Facebook, qui a été diffusée dans le groupe Time Travel. Alors qu’il ne restait que quelques jours avant cette tempête, ce message a suscité beaucoup d’attention parmi les gens. Un utilisateur a écrit que si ces détails sont exacts, c’est très triste pour tout le monde. Cet utilisateur a exprimé sa volonté de croire au voyage dans le temps si ces détails deviennent vrais.

Un autre utilisateur a critiqué la publication. Cet utilisateur a écrit sur la raison pour laquelle les voyageurs temporels ne mettent en garde que contre les mauvais événements. Ils n’ont jamais fait de pronostics sur les bonnes occasions.

Reste à savoir si les informations de Kim se révéleront vraies. Malgré ces détails horribles partagés par Kim, l’Organisation météorologique mondiale a une opinion différente. Selon cet organisme, la Caroline du Sud connaîtra un temps chaud dans les prochains jours.

Ce n’est pas le premier incident de ces voyageurs temporels autoproclamés et de leurs prévisions bizarres. Lors d’un incident similaire il y a quelque temps, un Tiktoker nommé Kawhi Leonard a prédit un avenir bizarre. Selon Kawhi, des millions de personnes disparaîtront le 9 août. Kawhi avait précédemment prédit le plus grand tremblement de terre américain connu sous le nom de The Great Split le 14 juillet. Kawhi pensait qu’une nouvelle espèce de Stalkers émergerait cette année.

Outre ces événements, un voyageur a également affirmé qu’une célébrité reviendrait en septembre de cette année après avoir simulé sa mort.

