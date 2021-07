Un «voyageur du temps» affirme que des extraterrestres géants de 7 pieds atterriront sur Terre en mai 2022, ce qui entraînera une «guerre interdimensionnelle» avec les États-Unis

Un voyageur temporel AUTO-DÉCRIT a prédit que des extraterrestres géants de sept pieds atterriraient sur Terre en mai 2022.

L’utilisateur de TikTok @Futuretimetraveller affirme également que leur arrivée conduirait à une « guerre interdimensionnelle » avec les États-Unis.

Un utilisateur de TikTok prédit que des extraterrestres de sept pieds atterriront sur Terre l’année prochaine Crédit : Getty

Un « voyageur du temps » de TikTok affirme que leur arrivée conduirait à une « guerre interdimensionnelle » avec les États-Unis Crédit : TikTok futuretimetraveller

Le texte de la vidéo affirme sauvagement : « Les extraterrestres feront leur première apparition sur Terre l’année prochaine. La date exacte de leur première observation est le 24 maie 2022.

« De mon temps, il existe de nombreux extraterrestres différents et ils vivront réellement sur Terre en tant que citoyens à l’avenir. »

Le voyageur du temps prétend que les créatures mythiques sont appelées « Nirons » et « viendront en paix ».

Selon ses prédictions, les États-Unis attaqueront les extraterrestres, déclenchant une « guerre interdimensionnelle ».

Il a été partagé plus de 90 000 fois et a reçu plus de 2 300 likes, rapporte LadBible.

Un utilisateur de TikTok a posté: « Les réclamations extraordinaires nécessitent une preuve extraordinaire. »

‘CLAMATIONS SAUVAGES’

Un deuxième a demandé : « Alors. Si vous êtes un voyageur dans le temps… pourquoi revenez-vous ici pour nous le dire ? Ne nous diriez-vous pas (sic) de changer le futur ? Tout ce qu’il faut, c’est un petit détail ? »

Les utilisateurs de TikTok ont ​​été fascinés par les affirmations sauvages et ont commencé à poser plusieurs questions.

Le voyageur du temps ne croit pas que les humains gagneront la première « guerre interdimensionnelle » et dit que les gens peuvent « louer » des superpuissances.

Cela survient quelques jours seulement après qu’un autre « voyageur du temps » de TikTok a prédit que le plus grand tremblement de terre du monde frapperait la Californie dans trois ans.

Il affirme que l’événement se produirait deux ans après avoir bizarrement affirmé que la plus grande créature du monde serait découverte.

L’utilisateur de TikTok follow_for_follow.08 avertit ses abonnés qu’il doit être pris au sérieux, alors qu’il lance un clip expliquant qu’il est un « voyageur du temps ».

Selon ses prédictions décalées, le premier des deux événements auxquels nous devrions soi-disant nous préparer est la découverte apparente du monstre Cerine Croin l’année prochaine.

Le clip montre une image sous la mer et est associé à la légende « 2022 : La plus grande créature de tous les temps, la Cerine Croin est découverte ».

Il n’est pas précisé où ce monstre sera trouvé, ni de quelle sorte de créature il s’agissait.

La deuxième prédiction est simplement décrite comme : « 2024 : le plus grand tremblement de terre au monde frappe San Ysidro, en Californie. »

Et, un autre « voyageur du temps » de TikTok, qui prétend avoir visité à partir de 2582, dit que la Terre sera plongée dans l’obscurité dans cinq ans.

L’homme mystérieux a fait ces déclarations dans une vidéo bizarre – où il a amassé plus de 630 000 abonnés.

Il affirme que la date exacte à laquelle les extraterrestres seront aperçus est le 24 mai 2022 Crédit : TikTok futuretimetraveller