Un « voyageur du TEMPS » a affirmé avoir voyagé dans le futur et partagé des vidéos bizarres d' »extinction humaine » avec ses abonnés TikTok.

Javier prétend avoir visité 2027 où il n’y a pas d’humains alors que les bâtiments et les voitures sont toujours en place.

4 Tiktoker Javier a posté une vidéo montrant la ville de Valence déserte

4 « Personne dans les centres commerciaux », a déclaré Javier Crédit : tiktok @unicosobreviviente

L’utilisateur des médias sociaux qui s’appelle @unicosobreviviente (seul survivant) a publié sa première vidéo le 13 février, montrant la ville de Valence, en Espagne, vide, sans aucun humain autour.

D’une manière ou d’une autre, l’électricité et Internet semblent fonctionner très bien.

Javier a sous-titré sa vidéo : « Je viens de me réveiller dans un hôpital et je ne sais pas ce qui a pu se passer. Aujourd’hui, nous sommes le 13 février 2027 et je suis seul en ville. «

« L’humanité s’est éteinte », poursuit-il et « il n’y a personne dans les centres commerciaux », dit-il avant que l’enregistrement ne soit coupé dans un magasin de vêtements vide.

Et bien que la boutique soit déserte, les étagères sont bien remplies en quelque sorte.

Après son premier post, d’autres vidéos de la ville vide ont suivi, où il n’y a absolument aucune activité humaine mais où l’électricité et la connexion Internet restent disponibles pour que le Tiktoker puisse télécharger les vidéos.

Javier affirme que tous les appareils électroniques sont exactement les mêmes qu’en 2021, mais ont maintenant la date de 2027.

Dans une autre vidéo partagée le lendemain, le voyageur du temps autoproclamé a demandé de l’aide à ses partisans.

4 « Qu’est-ce qui aurait pu arriver ? il demande Crédit : tiktok @unicosobreviviente

4 « Personne sur les plages, les bateaux sont à la dérive » Crédit : tiktok @unicosobreviviente

« Je continue d’essayer de trouver une vie humaine. Je commence à perdre espoir. Aujourd’hui, j’ai quelque chose à manger. Combien de temps cela va-t-il durer ? Mentionnez dans les commentaires qui pourrait m’aider », a-t-il écrit.

Lorsque ses abonnés lui ont demandé comment était-il possible qu’il ait encore de la lumière et Internet s’il n’y avait pas d’humains autour, le Tiktoker a répondu qu’il n’était pas sûr mais « il y a très probablement un type de connexion entre 2021 et 2027 ».

Javier partage souvent des mises à jour de sa « vie dans le futur » et prétend qu’il est « coincé » et essaie de trouver un moyen de revenir en 2021.