Une voyageuse australienne qui prétend avoir étudié la métaphysique à Byron Bay aurait échappé à la quarantaine obligatoire de l’hôtel parce qu’elle pensait qu’ils l’empoisonnaient avec des antihistaminiques.

Jenny Maree D’Ubios, 49 ans, a refusé de se faire tester pour Covid et a bizarrement prétendu qu’il n’existait pas avant de fuir l’hôtel Pan Pacific une semaine après sa détention obligatoire.

Elle a longuement dénoncé la nécessité de « renverser le système », le coronavirus étant un « canular » et a même insinué que Covid était plutôt le résultat du déploiement de la technologie 5G.

Et samedi, Mme D’Ubios aurait échappé à sa quarantaine obligatoire à l’hôtel pendant 12 heures, avant de se rendre à l’hôpital Rockingham dans l’espoir d’un « espace sûr pour la mise en quarantaine ».

Dans une série de vidéos qui auraient été publiées par Mme D’Ubios en quarantaine, elle a affirmé que le coronavirus était un faux

«J’ai besoin d’un endroit sûr et non toxique pour mettre en quarantaine», dit-elle. «C’est tout ce que je demande pour qu’ils ne me pompent pas avec des antihistaminiques ou des médicaments contre les allergies pour faire face à l’environnement toxique.

Lorsque la police a appris où elle se trouvait, elle a été accusée d’avoir enfreint la loi sur la gestion des urgences, a rapporté ABC.

Le citoyen australien aurait vécu en Espagne, qui a enregistré 1,8 million de cas et subi près de 50000 décès, pendant plusieurs années avant de rentrer chez lui à Perth pendant la pandémie.

Le département de la santé a été critiqué pour n’avoir avisé le public de son évasion présumée que neuf heures environ après l’avoir appris.

Des questions ont également été soulevées sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas été détenue dans un hôtel « à haut risque » surveillé par la police, en particulier après avoir refusé de passer un test Covid.

Les voyageurs de retour sont soumis à deux tests Covid à leur arrivée en Australie – un le deuxième jour et un autre avant de quitter la quarantaine le 14e jour.

Mme D’Ubios avait déjà refusé de passer le test du deuxième jour et n’avait fait aucune concession sur le fait de passer un test de maquillage.

Elle prétend être une alchimiste et une «guérisseuse du monde» qui a étudié la métaphysique à Byron Bay, qui est aussi familièrement surnommée la capitale «anti-vaxx» ​​de l’Australie. Sur la photo: l’un des messages de conspiration bizarres de Mme D’Ubios

Le jour de Noël, alors qu’elle était encore en quarantaine à l’hôtel, Mme D’Ubios a révélé qu’elle avait demandé à retourner aux urgences pour la deuxième fois au cours de son séjour de sept jours.

Dans une série de vidéos partagées sur la page Facebook de Mme D’Ubios en quarantaine, elle a affirmé que le coronavirus était un faux.

Elle prétend être une alchimiste et une «guérisseuse du monde» qui a étudié la métaphysique à Byron Bay, qui est aussi familièrement surnommée la capitale «anti-vaxx» ​​de l’Australie.

« J’ai fini de devoir souffrir parce que les gens ne défendent pas leurs droits … Les gens doivent défendre leurs droits », a-t-elle déclaré dans une diatribe publiée samedi sur Facebook.

«Je souffre parce que tout le monde dans ce monde est paresseux et craintif. Cette semaine a été si horrible pour moi. J’ai de très mauvaises allergies. Je suis dans cette pièce avec air conditionné, moquette, rideaux.

Mme D’Ubios était furieuse qu’on lui ait proposé des antihistaminiques pour traiter ses allergies, affirmant: « Mon corps est l’outil de guérison le plus puissant, pas un produit chimique fabriqué par une société pharmaceutique … Je suis un homme guerrier, personne. peut m’arrêter.

« Je retourne aux urgences, le cœur bat toujours trop fort à cause de l’antihistaminique qu’ils pompent en moi, donc je ne peux pas rester dans leur chambre d’hôtel toxique !!!! 2ème fois à l’urgence en deux jours », a-t-elle expliqué sur Facebook.

Elle a également critiqué les autorités pour l’avoir gardée isolée et ne pas lui avoir permis d’utiliser ses propres prélèvements pour les tests Covid.

Deux heures avant de fuir la quarantaine, elle a partagé une vidéo qui disait: « S’ils ne me retirent pas de cette chambre d’hôtel aujourd’hui, je vais sortir d’ici. »

Dans la même vidéo, elle a demandé à quelqu’un d’être « assez courageux pour faire un tour en voiture et venir me chercher » après sa fuite.

Mme D’Ubios a déclaré que si la police tentait de leur infliger une amende pour l’avoir « sauvée », elle « ne se lèverait jamais devant le tribunal de toute façon ».

« Est-ce difficile de se défendre? »

Une enquête sera menée sur la manière dont Mme D’Ubios aurait pu quitter la quarantaine.

La sécurité est de la responsabilité du département de la santé, mais seule une des installations de quarantaine de l’hôtel utilise la police pour garder les voyageurs.

La police reste en poste dans un établissement dédié à haut risque, tandis que des agents de sécurité sont employés pour le personnel d’autres hôtels.

Mais la police peut être appelée s’il y a des problèmes de non-conformité.

Les autorités se démènent pour la retrouver alors que l’Australie occidentale a passé plus de 250 jours sans transmission communautaire de la maladie

Son évasion présumée est survenue alors que six nouveaux cas de coronavirus sont apparus samedi en quarantaine dans un hôtel de WA.

Quatre femmes et deux hommes ont été testés positifs avec tous les cas liés à des voyages à l’étranger, a déclaré le ministère de la Santé de WA.

Cela a porté le nombre de cas actifs dans l’État à 13.

Le nombre total d’infections au COVID-19 enregistrées en Australie occidentale est de 854, 832 personnes s’étant rétablies.