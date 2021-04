Un «  voyageur dans le temps  » dans une vidéo bizarre de Tik Tok prétend avoir visité 2582 et dit que la Terre descendra dans l’obscurité

Un «VOYAGEUR DANS LE TEMPS» qui prétend avoir visité à partir de 2582 dit que la Terre sera plongée dans les ténèbres dans cinq ans.

L’homme mystérieux a fait ces déclarations dans une vidéo bizarre téléchargée sur TikTok – où il a rassemblé plus de 630 000 abonnés.

Le voyageur temporel a bizarrement prétendu que la Terre serait plongée dans les ténèbres

Il a également fait des avertissements cryptiques sur ce qui causerait la panne de courant

Dans l’un des clips postés sur son compte @timeraveler2582, il laisse entendre que quelque chose de grand va se passer le 6 juin 2026.

Il dit: «Croyez ou non, cela s’est effectivement produit le 6 juin 2026.

«À partir de 00h00 UTC le 6 juin 2026, la Terre entrera dans trois jours d’obscurité.»

Le «voyageur temporel» ne fait aucune allusion à ce qui pourrait causer l’étrange phénomène, mais ajoute: «Ne les regarde pas.

«Ne regardez pas dans le ciel la lumière provenant des pyramides.

«N’utilisez aucun éclairage artificiel à l’exception des bougies.»

Il prévient que les humains doivent être «préparés» et rester à la maison pendant la panne d’électricité.

Mais certains téléspectateurs n’étaient pas convaincus par la prédiction et ont demandé plus de détails, ce à quoi l’utilisateur de TikTok a répondu: «J’expliquerai plus en détail.

« Cela devrait dissiper tous les doutes que vous avez laissés. »

L’un d’eux a écrit: « Je ne vais pas mentir, je l’ai mis sur mon calendrier téléphonique à propos de ce Doomsday MAIS je suis très sceptique. »

Un autre a ajouté: «S’il vous plaît, dites-moi que ce n’est pas réel, j’ai peur de l’obscurité et nous n’avons pas de bougies. Pouvons-nous utiliser des téléviseurs et des téléphones? »